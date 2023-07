Sánchez v Kyjeve: EÚ jasne podporuje integračné úsilie Ukrajiny

Kyjev 1. júla (TASR) - Predseda španielskej vlády Pedro Sánchez uviedol, že jeho sobotňajšia návšteva Kyjeva v prvý deň predsedníctva jeho krajiny v Rade EÚ ukazuje "jednoznačný" záväzok Európskej únie voči snahe Ukrajiny vstúpiť do EÚ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Čo sa týka perspektívy vstupu Ukrajiny do EÚ, moja prítomnosť tu v prvý deň šesťmesačného predsedníctva... dokazuje v tomto smere jasný a jednoznačný politický záväzok zo strany inštitúcií (EÚ)," povedal Sánchez na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve.



Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny vlani a dúfa, že oficiálne rokovania o vstupe do EÚ by sa mohli začať už tento rok.



Sánchez tiež pripomenul, že Európska komisia vo svojej nedávno zverejnenej hodnotiacej správe vyzdvihla pokrok, ktorý Ukrajina urobila i napriek prebiehajúcej ruskej invázii. Naznačil, že na jeseň bude zverejnená písomná správa, ktorá načrtne "základ pre ďalšie kroky a rozhodnutia".



Španielsko takisto podľa neho poskytne Ukrajine ďalší balík finančnej pomoci vo výške 55 miliónov eur, informuje agentúra Reuters.



Obaja lídri zároveň v spoločnom vyhlásení uviedli, že jednou z priorít španielskeho polročného predsedníctva v Rade EÚ je aj podpora budúceho členstva Ukrajiny v eurobloku.



Vo vyhlásení, ktoré zverejnila kancelária ukrajinského prezidenta sa tiež uvádza, že Španielsko takisto "podporuje posilnenie partnerstva NATO s Ukrajinou, a to aj prostredníctvom vytvorenia výboru NATO-Ukrajina".



Zelenskyj na zmienenej tlačovej konferencii obvinil "niektorých" západných partnerov zo zámerného zdržiavania plánov výcviku stíhacích pilotov. "Neexistuje žiadny harmonogram výcvikových misií. Domnievam sa, že niektorí partneri to zdržujú. Prečo to robia? Neviem," povedal.



Zároveň varoval, že v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) pretrváva "vážna hrozba". S odvolaním sa na informácie ukrajinskej tajnej služby povedal, že Rusko je "technicky pripravené" spustiť v zariadení výbuch.