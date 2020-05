Španielsky premiér varuje pred nepredĺžením núdzového stavu

Madrid 6. mája (TASR) – Španielsky premiér Pedro Sánchez dnes varoval, že náhle ukončenie takmer osem týždňov trvajúcich obmedzení prijatých v súvislosti s epidémiou koronavírusu by bolo "neodpustiteľné". Preto žiada parlament, aby schválil návrh na predĺženie stavu núdze.



"Ignorovanie rizika, ktoré predstavuje epidémia a veľmi rýchle zrušenie stavu núdze, by bolo úplne zlé, (bola by to) totálna, neodpustiteľná chyba," uviedol Sánchez v parlamente, keď žiadal poslancov o podporu predĺženia stavu núdze, ktoré však jeho pravicoví oponenti odmietajú.



Núdzový stav, ktorý platí od 14. marca, umožnil ľavicovej koaličnej vláde nariadiť prísne obmedzenie pohybu takmer 47 miliónom Španielov a patril k najprísnejším tzv. lockdownom na svete. Reštrikcie boli zmiernené len nedávno.



Španielsko tento stav núdze predĺžilo trikrát, keďže sa snažilo bojovať proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktorému v krajine doteraz podľahlo 25.857 ľudí a pozitívny test na chorobu COVID-19 malo viac ako 220.000 osôb. Platnosť stavu núdze sa skončí v sobotu o polnoci.



"Vedieme si veľmi dobre. Bolo by veľmi smutné, keby sme uvoľnením opatrení rýchlejším tempom, ako sa odporúčalo, prišli o všetko, na čom sme pracovali," varoval Fernando Simón, ktorý je šéfom krízového štábu v čase koronakrízy.



Hlavná opozičná strana v Španielsku - Ľudová strana (PP) - začiatkom tohto týždňa vyhlásila, že nepodporí žiadne rozšírenie výnimočného stavu, ale vďaka podpore stredo-pravicového bloku Občania (Ciudadanos) a možno i Baskickej národnej strany (PNV) by vláda mala mať dostatočnú podporu na presadenie tohto opatrenia. Politické strany z Katalánska deklarovali, že návrh na predĺženie stavu núdze nepodporia, alebo sa hlasovania zdržia.



Experti uviedli, že ak by parlament neschválil predĺženie stavu núdze, vládne nariadenia a obmedzenia by už neboli právne záväzné, napísal v stredu denník El País. Platnosť núdzových opatrení na boj proti koronakríze by vypršala 9. alebo 10. mája.



Najnovšie zmiernenie reštrikcií umožnilo ľuďom v Španielsku chodiť na prechádzku alebo cvičiť a menšie prevádzky majú povolené prijímať zákazníkov po predchádzajúcej dohode.



Minulý týždeň vláda predstavila plány na štvorfázový prechod z lockdownu, ktorý sa má dokončiť do konca júna, pričom krajina už je v prvej prípravnej fáze.