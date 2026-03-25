Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Sánchez: Vojna na Blízkom východe je oveľa horšia ako v Iraku v 2003

.
Na archívnej snímke z 19. marca 2026 španielsky premiér Pedro Sánchez odpovedá na otázky novinárov pri jeho príchode na samit EÚ v Bruseli. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 25. marca (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu varoval, že vojna na Blízkom východe predstavuje „oveľa horší“ scenár než Spojenými štátmi vedená invázia spojeneckých síl do Iraku v roku 2003. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Nie je to ten istý scenár ako nelegálna vojna v Iraku. Stojíme pred niečím oveľa horším. S potenciálnymi dôsledkami, ktoré sú omnoho širšie a hlbšie,“ povedal v španielskom parlamente.

„Tentoraz ide o absurdnú a nelegálnu vojnu. Krutú vojnu, ktorá nás vzdiali od dosiahnutia našich ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov,“ dodal.

Premiér odmietol požiadavky Washingtonu na využitie španielskych vojenských základní vo vojne proti Iránu, a to napriek hrozbe amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v dôsledku toho preruší s Madridom obchod.

Sánchez ďalej doplnil, že invázia USA do Iraku v roku 2003 nedosiahla svoje ciele a namiesto toho zhoršila život bežným ľuďom. Varoval, že útoky na Irán by mohli mať podobný ekonomický dosah na milióny ľudí.

Agentúra AFP uviedla, že jeho zmienka o Iraku by mohla rezonovať medzi španielskymi voličmi. Podpora vojny zo strany súčasnej opozičnej konzervatívnej Ľudovej strany (PP), ktorá bola v tom čase pri moci, bola vo všeobecnosti nepopulárna a vyvolala masové protesty.

Väčšina Španielov - 53,2 percenta - podporuje Sánchezovo rozhodnutie neumožniť Washingtonu využiť námornú základňu Rota a leteckú základňu Morón na útoky proti Iránu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý bol zverejnený začiatkom marca v denníku El País.

Americkí vojaci vpadli do Iraku v roku 2003 na základe správ, že sa tam nachádzajú jadrové, chemické a biologické zbrane, ktoré predstavitelia USA a Británie označili za bezprostrednú a netolerovateľnú hrozbu pre svetový mier. Po zvrhnutí diktátora Saddáma Husajna nasledovali v Iraku roky konfliktov medzi etnickými a náboženskými skupinami. Z krajiny sa stiahli v roku 2011, no o tri roky sa tam vrátili na čele medzinárodnej vojenskej koalície bojujúcej proti tzv. Islamskému štátu (IS), ktorý v tom čase získal v regióne značný vplyv. Iracká vláda považuje IS za porazený a pôsobenie koalície za ukončené.
.

Neprehliadnite

