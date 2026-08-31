< sekcia Zahraničie
Sánchez: Vyšetrovanie prílevu migrantov do Ceuty stále prebieha
Hranice do Ceuty z Maroka prekročilo na konci júla najmenej 72.000 ľudí.
Autor TASR
Madrid 31. augusta (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vylúčil zodpovednosť marockých úradov za prílev migrantov, ktorí koncom júla dorazili do španielskej exklávy Ceuta. Vyšetrovanie tohto incidentu podľa jeho slov naďalej prebieha, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„Žiadna spravodajská služba, s ktorou španielska vláda bežne spolupracuje, nevyvoláva ani nenaznačuje žiadne podozrenie o tom, že by boli marocké úrady do tejto situácie nejakým spôsobom zapojené,“ povedal Sánchez pre rozhlasovú stanicu Cadena SER.
„Musíme si uvedomiť, že túto krízu možno vyriešiť len prostredníctvom spolupráce a nie nedôverou voči Maroku,“ dodal a prisľúbil ďalšiu pomoc vo výške 168 miliónov eur pre Ceutu na riešenie tejto krízy.
Premiér zároveň odsúdil nepravdivé informácie, ktoré sa v súvislosti s prílevom migrantov šírili. „Po 30. a 31. júli sa šírili fámy a dezinformácie zo sociálnych sietí spojených s Ruskom aj Izraelom, ako aj s medzinárodnou krajnou pravicou, ktorá migráciu vždy využíva nielen na útoky proti Španielsku, ale aj na útoky proti Európe a na jej rozdelenie,“ vyhlásil Sánchez v rozhovore.
Hranice do Ceuty z Maroka prekročilo na konci júla najmenej 72.000 ľudí. Väčšina z nich sa medzičasom už vrátila späť, no podľa španielskych úradov tam naďalej zostáva 3500 až 7000 osôb vrátane maloletých bez sprievodu.
Toto územie s rozlohou len 18 štvorcových kilometrov je tak už týždne zdrojom napätia. Tamojší obyvatelia žiadajú odchod migrantov a pravidelne organizujú demonštrácie proti bezpečnostným a hygienickým problémom súvisiacich s touto krízou.
V uplynulých dňoch došlo aj k viacerým potýčkam medzi obyvateľmi a políciou, ako aj medzi migrantami a políciou. Španielska vláda v reakcii na tieto incidenty vyzvala na zachovanie pokoja a zároveň požiadala Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) o pomoc pri vybavovaní prípadov migrantov.
„Žiadna spravodajská služba, s ktorou španielska vláda bežne spolupracuje, nevyvoláva ani nenaznačuje žiadne podozrenie o tom, že by boli marocké úrady do tejto situácie nejakým spôsobom zapojené,“ povedal Sánchez pre rozhlasovú stanicu Cadena SER.
„Musíme si uvedomiť, že túto krízu možno vyriešiť len prostredníctvom spolupráce a nie nedôverou voči Maroku,“ dodal a prisľúbil ďalšiu pomoc vo výške 168 miliónov eur pre Ceutu na riešenie tejto krízy.
Premiér zároveň odsúdil nepravdivé informácie, ktoré sa v súvislosti s prílevom migrantov šírili. „Po 30. a 31. júli sa šírili fámy a dezinformácie zo sociálnych sietí spojených s Ruskom aj Izraelom, ako aj s medzinárodnou krajnou pravicou, ktorá migráciu vždy využíva nielen na útoky proti Španielsku, ale aj na útoky proti Európe a na jej rozdelenie,“ vyhlásil Sánchez v rozhovore.
Hranice do Ceuty z Maroka prekročilo na konci júla najmenej 72.000 ľudí. Väčšina z nich sa medzičasom už vrátila späť, no podľa španielskych úradov tam naďalej zostáva 3500 až 7000 osôb vrátane maloletých bez sprievodu.
Toto územie s rozlohou len 18 štvorcových kilometrov je tak už týždne zdrojom napätia. Tamojší obyvatelia žiadajú odchod migrantov a pravidelne organizujú demonštrácie proti bezpečnostným a hygienickým problémom súvisiacich s touto krízou.
V uplynulých dňoch došlo aj k viacerým potýčkam medzi obyvateľmi a políciou, ako aj medzi migrantami a políciou. Španielska vláda v reakcii na tieto incidenty vyzvala na zachovanie pokoja a zároveň požiadala Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) o pomoc pri vybavovaní prípadov migrantov.