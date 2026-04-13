Sánchez vyzval Čínu, aby bola aktívnejšia pri globálnych otázkach
Čína by podľa Sáncheza mohla urobiť viac aj pri vývoji zodpovednej umelej inteligencie, jadrových zbraní a v globálnom zdravotníctve.
Autor TASR
Peking 13. apríla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok na pôde pekinskej univerzity Čching-chua vyzval čínsku vládu, aby zohrala významnejšiu úlohu v globálnych otázkach, ako sú klimatické zmeny, bezpečnosť, obrana a boj proti nerovnosti. Európa podľa neho bude musieť byť tiež aktívnejšia, keďže Spojené štáty sa od nástupu Donalda Trump v mnohých celosvetových témach stiahli z líderskej pozície. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AFP a Reuters.
Čína by podľa Sáncheza mohla urobiť viac aj pri vývoji zodpovednej umelej inteligencie, jadrových zbraní a v globálnom zdravotníctve. „Napríklad tým, že bude, tak ako doteraz, požadovať dodržiavanie medzinárodného práva a ukončenie konfliktov v Libanone, Iráne, Gaze, na Západnom brehu a na Ukrajine,“ povedal španielsky premiér. „Európa bude musieť tiež zdvojnásobiť svoje úsilie, najmä teraz, keď sa Spojené štáty rozhodli stiahnuť sa z viacerých z týchto oblastí,“ zdôraznil.
Sánchez pricestoval do Číny na trojdňovú návštevu. Ide o jeho štvrtú cestu do tejto krajiny za uplynulé štyri roky. Podľa AFP je jeho cieľom upevniť pozíciu Španielska ako mosta medzi Európskou úniou a Čínou. V utorok sa má v Pekingu stretnúť s prezidentom Si Ťin-pchingom, pričom sa očakáva, že hlavnou témou ich rozhovoru bude geopolitika.
Dôležitou témou návštevy je aj vzájomný obchod. Import z Číny podľa predsedu španielskej vlády predstavuje až 74 percent celkového obchodného deficitu Španielska. Sánchez vzájomný obchod medzi EÚ a Čínou označil za nevyvážený a v pondelok Peking vyzval, aby eurobloku otvoril svoje trhy.
Zdroje AFP zo španielskej vlády uviedli, že hlavným cieľom cesty je zabezpečiť lepší prístup na trh pre poľnohospodárske a priemyselné výrobky a preskúmať príležitosti pre založenie spoločných podnikov v technologickom sektore.
