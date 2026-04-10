Sánchez vyzval na vytvorenie spoločnej európskej armády
Autor TASR
Barcelona 10. apríla (TASR) - Španielsko je pripravené v prípade potreby „už zajtra“ pokročiť v procese tvorby spoločnej európskej armády v kontexte vojny na Ukrajine a Blízkom východe, vyhlásil v piatok španielsky premiér Pedro Sánchez. EÚ by podľa jeho slov tiež mala pozastaviť asociačnú zmluvu s Izraelom, píše TASR na základe správ agentúr EFE a Reuters a telerozhlasu RTVE.
Podľa Sáncheza majú v dnešnom svete stredne veľké mocnosti, ktoré tvoria Európsku úniu, iba jeden spôsob, ako sa presadiť „z hľadiska bezpečnosti a obrany, a to budovaním spoločnej obrany a spoločným riešením zraniteľností“. „Nie o desať rokov, nie o dva roky, ale hneď teraz, zajtra,“ uviedol.
Sánchez vyzval členské štáty Európskej únie, aby pozastavili platnosť asociačnej dohody s Izraelom vzhľadom na „zjavné“ porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. „Nedovoľme, aby v Libanone vznikla nová Gaza,“ vyhlásil. EÚ by podľa jeho slov mala konať jednotne a empaticky a zakročiť proti porušovaniu „mnohých článkov“ asociačnej zmluvy Izraelom.
