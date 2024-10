Sánchez vyzýva na zastavenie predaja zbraní Izraelu

Madrid 11. októbra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo predaj zbraní izraelskej armáde. Výzva prišla v nadväznosti na útok izraelských jednotiek na mierové sily OSN v Libanone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa slov španielskeho premiéra prestalo Španielsko predávať zbrane Izraelu už minulý rok v októbri. V piatok vyzval na tento krok aj ostatné krajiny. "Myslím si, že vzhľadom na to, čo sa deje na Blízkom východe, je naliehavé, aby medzinárodné spoločenstvo zastavilo vývoz zbraní izraelskej vláde," povedal Sánchez po stretnutí s pápežom Františkom vo Vatikáne.



Izraelská armáda opakovane strieľala na pozorovateľské stanovište mierových síl OSN v Libanone (UNIFIL). Pri útokoch sa zranili celkovo štyria ľudia. Španielsko vyslalo v rámci mierových síl do Libanonu 650 vojakov. Podľa španielskeho ministerstva obrany sa žiaden z ich vojakov počas ostreľovania nezranil.



Veliteľ mierových jednotiek OSN Jean-Pierre Lacroix vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku upozornil, že mierové sily OSN v Libanone sú "čoraz viac ohrozené". Dodal, že operatívne aktivity misie UNIFIL sú od 23. septembra prakticky zastavené.