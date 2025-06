Sánchez: Zvýšiť výdavky NATO na obranu na 5 percent je nerozumné

Madrid 19. júna (TASR) - Akýkoľvek cieľ NATO zvýšiť výdavky na obranu na päť percent HDP by bol pre Španielsko „nerozumný“. Vo štvrtok to pred summitom Aliancie uviedol španielsky premiér Pedro Sánchez. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Pre Španielsko by záväzok k päťpercentnému cieľu (na obranu) bol nielen nerozumný, ale aj kontraproduktívny,“ uviedol Sánchez v liste šéfovi NATO Markovi Ruttemu.



Budúci týždeň sa v Haagu uskutoční summit Aliancie, na ktorom generálny tajomník NATO Mark Rutte chce presvedčiť hlavy členských štátov a vlád, aby sa zaviazali vynakladať v budúcnosti na obranu najmenej 3,5 percenta HDP a ďalších 1,5 percenta HDP dávali na infraštruktúru, ktorá súvisí s obranou. Tým by sa viac ako zdvojnásobil súčasný záväzok výdavkov vo výške dve percentá HDP. Rutte však zatiaľ nepredostrel nijaký časový plán takéhoto zvyšovania.