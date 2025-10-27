< sekcia Zahraničie
Sánchezova menšinová vláda asi príde o podporu Puigdemontovej strany
K rozhodnutiu jednohlasne dospela 50-členná rada strany na zasadnutí vo francúzskom meste Perpignan.
Autor TASR
Madrid 27. októbra (TASR) - Menšinová španielska vláda premiéra Pedra Sáncheza zrejme príde o podporu jedného zo svojich spojencov v parlamente - strany Spolu za Katalánsko (Junts per Catalunya), ktorú vedie separatický líder Carles Puigdemont. Tá pre agentúru DPA v pondelok potvrdila, že sa rozhodla zrušiť dohodu o podpore Sánchezovej Španielskej socialistickej robotníckej strane (PSOE), ktorá podľa nej nesplnila svoje sľuby. Informuje o tom TASR.
K rozhodnutiu jednohlasne dospela 50-členná rada strany na zasadnutí vo francúzskom meste Perpignan. To sa nekonalo v Španielsku, pretože na niekoľkých členov vrátane predsedu Puigdemonta sú tamojšími úradmi vydané zatykače, a to okrem iného pre pokus o odtrhnutie Katalánska v roku 2017.
Rozchod Spolu za Katalánsko s vládou ešte podlieha schváleniu straníckou základňou. Hlasovať bude tento týždeň, podľa DPA však rozhodnutie rady pravdepodobne potvrdí. Tento krok podľa agentúry Reuters síce nepovedie k pádu vlády, ale bude znamenať, že Sánchez sa už nebude môcť opierať o sedem hlasov v 350-člennom parlamente.
Podporu menšinovej vláde Spolu za Katalánsko poskytovalo v posledných dvoch rokoch sporadicky - zvyčajne výmenou za ústupky. Kabinet zložený zo PSOE a strany Sumar má v parlamente momentálne 146 kresiel a pri presadzovaní zákonov sa spolieha na pomoc rôznych malých regionálnych strán. Bez Kataláncov ale v zákonodarnom zbore príde o väčšinu.
Nateraz zostáva nejasné, či by Spolu za Katalánsko v budúcnosti bolo ochotné podporiť prípadný návrh na vyslovenie nedôvery Sánchezovi. Odborníci oslovení nemeckou agentúrou takýto scenár nevylučujú, podľa nich sú tiež možné predčasné voľby.
Podľa DPA existuje niekoľko dôvodov, prečo sa katalánska strana rozišla s premiérom. Jedným z nich sa týka sľubu, ktorý dal Sánchez Puigdemontovi, že bude lobovať za uznanie katalánčiny ako úradného jazyka EÚ. Tieto plány však doteraz v Bruseli neuspeli pre odpor Nemecka.
