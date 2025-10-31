< sekcia Zahraničie
Sánchezova menšinová vláda prišla o podporu Puigdemontovej strany
Sánchez však naďalej trvá na pokračovaní vo vládnutí.
Autor TASR
Madrid 31. októbra (TASR) - Menšinová španielska vláda premiéra Pedra Sáncheza vo štvrtok prišla o podporu jedného zo svojich spojencov v parlamente - strany Spolu za Katalánsko (Junts per Catalunya), ktorú vedie Carles Puigdemont. V strane hlasovali veľkou väčšinou za odchod z ľavicovej vlády. Španielsky premiér sa tak nebude môcť opierať o sedem hlasov v parlamente. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
V príspevku na platforme X Spolu za Katalánsko uviedlo, že 86,98 percent 50-člennej rady strany podporilo tento krok a len 10,22 percent členov hlasovalo proti.
Toto rozhodnutie pripravilo ľavicovú menšinovú vládu v madridskom parlamente o dôležitého partnera a podľa agentúry AFP síce nepovedie k pádu vlády, no analytici tvrdia, že by to mohlo ešte viac skomplikovať Sánchezove snahy o schválenie nového štátneho rozpočtu, čím by sa ďalej oslabila jej legitimita.
Pokiaľ ide o budúcnosť Sánchezovej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), Puigdemont povedal, že hoci Sánchezova strana môže aj naďalej zostať pri moci, nebude schopná efektívne vládnuť.
Sánchez však naďalej trvá na pokračovaní vo vládnutí, aj keď bez siedmich poslancov Puigdemontovej strany v dolnej komore parlamentu jeho ľavicová vláda pravdepodobne nezíska dosť hlasov na schválenie kľúčových zákonov.
Kabinet zložený zo PSOE a strany Sumar má v 350-člennom parlamente momentálne 146 kresiel a pri presadzovaní zákonov sa spolieha na pomoc rôznych malých regionálnych strán.
Po nerozhodných voľbách v roku 2023, v ktorých socialisti skončili na druhom mieste, sa podpora siedmich poslancov strany Spolu za Katalánsko ukázala ako rozhodujúca pre to, aby Sánchez mohol zostať vo funkcii aj v ďalšom volebnom období.
Na oplátku Sánchez súhlasil, že predloží návrh zákona o amnestii pre tých, ktorí boli stíhaní za pokus o odtrhnutie Katalánska od zvyšku krajiny v roku 2017. Hoci bol zákon schválený v roku 2024, jeho uplatňovanie stále preverujú súdy.
Podľa DPA existuje aj niekoľko ďalších dôvodov, prečo sa katalánska strana rozišla s premiérom. Jedným z nich sa týka sľubu, ktorý dal Sánchez Puigdemontovi, že bude lobovať za uznanie katalánčiny ako úradného jazyka EÚ. Tieto plány však doteraz v Bruseli neuspeli pre odpor Nemecka.
