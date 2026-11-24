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Sánchez:PP a Vox neakceptujú výsledok volieb, pokiaľ nezískajú väčšinu
Sánchez poukázal na to, že PP spochybňuje voľbu v zahraničí i poštou a Vox zasa vyhlásil, že výsledky akceptuje len v prípade, že nebudú hlásené žiadne podvody.
Autor TASR
Madrid 24. novembra (TASR) - Španielsky premiér a šéf Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) Pedro Sánchez v utorok vyhlásil, že opozičná Ľudová strana (PP) a strana Vox neakceptujú výsledok nedeľňajších volieb, pokiaľ v nich nezískajú aspoň absolútnu väčšinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Sánchez poukázal na to, že PP spochybňuje voľbu v zahraničí i poštou a Vox zasa vyhlásil, že výsledky akceptuje len v prípade, že nebudú hlásené žiadne podvody. Premiér sa šéfa PP Alberta Núñeza Feijóoa verejne spýtal, či spochybňuje španielsky volebný systém.
„Na základe toho, čo vyhlásili, môžeme jasne povedať, že PP a Vox, ak nevytvoria koalíciu, neakceptujú výsledky volieb,“ vyhlásil Sánchez. Chcel by preto, aby víťazstvo jeho bloku v nedeľňajších voľbách bolo „presvedčivé a jednoznačné“.
„Presne preto, aby pravica a krajná pravica nemali priestor spochybňovať volebný výsledok čistej a transparentnej demokracie,“ dodal premiér s tým, že nikdy nevidel takú mobilizáciu medzi progresívnymi voličmi ako teraz. Sánchez tvrdí, že on uzná hocijaký výsledok volieb.
Sánchez poukázal na to, že PP spochybňuje voľbu v zahraničí i poštou a Vox zasa vyhlásil, že výsledky akceptuje len v prípade, že nebudú hlásené žiadne podvody. Premiér sa šéfa PP Alberta Núñeza Feijóoa verejne spýtal, či spochybňuje španielsky volebný systém.
„Na základe toho, čo vyhlásili, môžeme jasne povedať, že PP a Vox, ak nevytvoria koalíciu, neakceptujú výsledky volieb,“ vyhlásil Sánchez. Chcel by preto, aby víťazstvo jeho bloku v nedeľňajších voľbách bolo „presvedčivé a jednoznačné“.
„Presne preto, aby pravica a krajná pravica nemali priestor spochybňovať volebný výsledok čistej a transparentnej demokracie,“ dodal premiér s tým, že nikdy nevidel takú mobilizáciu medzi progresívnymi voličmi ako teraz. Sánchez tvrdí, že on uzná hocijaký výsledok volieb.