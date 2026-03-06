< sekcia Zahraničie
Sánchez:Spolupráca Španielska s USA by mala prevážiť nad konfrontáciou
Americký prezident Donald Trump v utorok ostro kritizoval Sánchezovu vládu za jej postoj k vojenským úderom proti Iránu.
Autor TASR
Madrid 6. marec (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch so Spojenými štátmi by mala prevládať „lojálna spolupráca“ nad „konfrontáciou“. Reagoval tak na napätie spôsobené nesúhlasom Madridu s využitím španielskych základní Washingtonom vo vojne proti Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vzťahy by mali fungovať „s rešpektom, v duchu lojálnej spolupráce a na rovnocennom základe“, dodal počas spoločnej tlačovej konferencie s portugalským premiérom Luísom Montenegrom v meste Huelva na juhu Španielska.
Sánchez opäť kritizoval útoky Spojených štátov a Izraela proti Iránu, o ktorých sa vyjadril, že sú „v rozpore s medzinárodným právom“ a označil ich za „mimoriadnu chybu“.
„Medzi spojeneckými krajinami je dobré si pomáhať, keď má druhá strana pravdu, ale tiež jej povedať, keď sa mýli alebo robí chybu, ako je to v tomto prípade,“ dodal španielsky líder.
Americký prezident Donald Trump v utorok ostro kritizoval Sánchezovu vládu za jej postoj k vojenským úderom proti Iránu, nazval Španielsko zlým spojencom a pohrozil prerušením všetkých obchodných vzťahov s touto krajinou.
Španielska vláda odmietla povoliť Spojeným štátom využívať vojenské základne na juhu krajiny na útoky na Irán. Základne sú pod španielskou zvrchovanosťou, aj keď Madrid a Washington ich prevádzkujú spoločne.
Trump ďalej kritizoval Španielsko vo štvrtkovom rozhovore pre denník New York Post, keď ho nazval „porazenou“ krajinou.
Sánchez už v minulosti nahneval Trumpa sériou politických sporov. Odmietol sa napríklad pripojiť k spojencom z NATO v záväzku zvýšiť výdavky na obranu na päť percent HDP, ako to požadoval Trump, a bol tiež ostrým kritikom vojny Izraela v Pásme Gazy.
Napriek tomuto napätiu španielsky premiér v piatok povedal, že má „nesmierny rešpekt k americkému prezidentovi a veľký obdiv k americkej spoločnosti“.
