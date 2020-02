Sanders: Ak ma zvolia, zvážim presťahovanie ambasády späť do Tel Avivu

Charleston 26. februára (TASR) - Senátor a demokratický kandidát na prezidenta USA Bernie Sanders v utorok povedal, že v prípade svojho víťazstva v prezidentských voľbách nanovo posúdi rozhodnutie presťahovať americké veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Informoval o tom spravodajský portál Washington Examiner.



Sanders, ktorý je jedným z dvoch židovských kandidátov, počas utorkovej televíznej debaty demokratických prezidentských kandidátov uviedol, že znovu zváži historické rozhodnutie administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá dala presťahovať ambasádu do Jeruzalema.



"Odpoveď znie, že je to vec, ktorú budeme prehodnocovať," povedal Sanders. Následne sa pustil do kritiky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, Trumpovho spojenca, a označil ho za "rasistu".



"Som veľmi hrdý na to, že som Žid. V Izraeli som žil niekoľko mesiacov," uviedol senátor za štát Vermont a dodal: "Ale myslím si, že nanešťastie, žiaľ, práve teraz je v Izraeli Bibi Netanjahu, spiatočnícky rasista, ktorý tú krajinu riadi."



Sanders doplnil, že hoci podporuje suverenitu Izraela, je potrebné sa viac sústreďovať na Palestínčanov.



"Myslím si, že naša zahraničná politika na Blízkom východe by mala jednoznačne chrániť nezávislosť a bezpečnosť Izraela. Ale nemožno ignorovať utrpenie palestínskeho ľudu. Musíme mať politiku, ktorá vychádza v ústrety Palestínčanom a Američanom," spresnil.



Rozhodnutie presťahovať veľvyslanectvo USA z Tel Avivu do Jeruzalema pokladajú arabské štáty za sporné, ale Izrael ho chváli, pripomenul portál Washington Examiner.



Palestínčania chcú vlastný nezávislý štát, ktorého súčasťou by bol celý západný breh Jordánu (Predjordánsko) a pásmo Gazy s hlavným mestom východným Jeruzalemom.



V poradí desiata televízna debata hlavných uchádzačov o prezidentskú nomináciu americkej Demokratickej strany sa konala v meste Charleston v štáte Južná Karolína. Na debate sa okrem Sandersa zúčastnili bývalý viceprezident Joe Biden, senátorky Elizabeth Warrenová a Amy Klobucharová, ako aj bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana Pete Buttigieg. Do debaty sa druhýkrát zapojil tiež bývalý starosta New Yorku a miliardár Michael Bloomberg.



Sanders je demokratický socialista a v predvolebných prieskumoch medzi demokratmi vedie.



Víťaz spomedzi demokratických kandidátov bude v novembri súperiť v prezidentských voľbách s republikánskym prezidentom Trumpom.