Sanders vyjadril podporu Bidenovi v amerických voľbách

Washington 13. apríla (TASR) - Senátor Bernie Sanders v pondelok oficiálne podporil svojho bývalého straníckeho rivala Joea Bidena v súboji o kreslo amerického prezidenta. Krok prichádza v čase, keď sa demokrati spájajú so zámerom poraziť v novembrových voľbách súčasného šéfa Bieleho domu, republikána Donalda Trumpa.



Sanders, stabilná postava ľavicového krídla Demokratickej strany, minulý týždeň odstúpil z demokratických primárok, čím z Bidena spravil posledného kandidáta na nomináciu. Sanders svoje očakávané rozhodnutie o podpore Bidena učinil prostredníctvom naživo streamovaného vstupu na sociálnych médiách.



Sanders vyzval ľudí, aby "sa spojili" a postavili sa za Bidena. "Potrebujeme ťa v Bielom dome," vyhlásil Sanders a dodal, že zabrániť tomu, aby sa Trump ujal druhého funkčného obdobia, je pre Demokratickú stranu imperatívom.



Sanders počas celého nominačného procesu opakovane sľuboval, že podporí akéhokoľvek demokrata proti Trumpovi, o ktorom sa často zmieňuje ako o "najnebezpečnejšom prezidentovi v amerických dejinách". Jeho vyjadrenie podpory je podľa tlačovej agentúry DPA kľúčové pre to, aby v strane nenastal pred voľbami výrazný rozkol.



Sanders, senátor za štát Vermont, staval v primárkach svoju kampaň najmä na vízii rozsiahlej kontroly vlády nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá by bola dostupná všetkým obyvateľom Spojených štátov. Predstavil aj iné progresívne myšlienky, ktoré boli niekedy považované za revolučné, analyzuje DPA.



Biden je dlhodobým členom establišmentu strany, ktorý desaťročia slúžil ako senátor. Bol viceprezidentom dvojnásobného prezidenta USA Baracka Obamu.



K Sandersovmu rozhodnutiu ukončiť kampaň došlo po tom, ako si v sérií predošlých demokratických primárok Biden pred ním zabezpečil výrazný náskok v počte získaných delegátov.



Vo februári, keď sa začali prezidentské primárky demokratov, bol práve Sanders považovaný za ich favorita. O niekoľko týždňov sa však šťastie priklonilo na stranu Joea Bidena, ktorý v primárkach následne žal jeden úspech za druhým. Sanders, ktorý sám seba označuje za demokratického socialistu, potom už v polovici marca avizoval, že zváži ďalšie pokračovanie svojej kampane.



Bernie Sanders sa o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany uchádzal už pred voľbami v roku 2016. Napokon ju však získala jeho rivalka Hillary Clintonová, ktorú vo voľbách potom porazil Donald Trump.