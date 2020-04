Sanders prisľúbil podporu Bidenovi, jeho priaznivcov ale chce aj Trump

Washington 8. apríla (TASR) - Bernie Sanders prisľúbil v stredu podporu svojmu doterajšiemu demokratickému rivalovi Joeovi Bidenovi. Prisľúbil, že pri ňom "bude stáť", aby mu pomohol v novembrových prezidentských voľbách poraziť súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.



Sanders sa takto vyjadril krátko po tom, ako oznámil, že odstupuje zo súboja o prezidentskú kandidatúru americkej Demokratickej strany, v rámci ktorej bol jeho jediným vážnym súperom už len Biden. Informovala o tom agentúra DPA.



Sanders (78) svoje odstúpenie oznámil svojim početným priaznivcom prostredníctvom videozáznamu. V ňom uviedol, že išlo o "ťažké a bolestné" rozhodnutie, cestu k víťazstvu však už považoval za prakticky nemožnú. Poďakoval sa svojim prívržencom, pričom dodal, že jeho kampaň sa "bezprecedentne" spoliehala práve na drobné príspevky, ktoré poskytli milióny bežných občanov. Joea Bidena pritom označil za "slušného" človeka.



Na Sandersove slová zareagoval medzičasom už aj samotný Biden (77), bývalý americký viceprezident. Sandersa vo vyhlásení vychválil za to, že poukazoval na nespravodlivosť a nerovnosti v americkej spoločnosti.



Sandersových priaznivcov vyzval, aby podporili jeho kampaň, pričom sľúbil, že im bude načúvať. "Dúfam, že sa k nám pripojíte. Ste viac než vítaní. Ste potrební," odkázal im Biden.



Získať priaznivcov senátora za štát Vermont sa medzičasom, avšak o čosi drsnejším tónom, pokúsil aj úradujúci prezident Donald Trump, napísala agentúra AFP.



"Bernie Sanders je MIMO!" napísal Trump na sociálnej sieti Twitter a dodal, že ak by v boji o demokratickú nomináciu tak dlho nezostala senátorka Elizabeth Warrenová, Sanders by si zabezpečil omnoho viac delegátov. Warrenovovej rozhodnutie tak podľa Trumpa prispelo k celkovému víťazstvu Bidena, ktorého podľa neho demokrati očividne favorizovali. Trump svoj príspevok zakončil výzvou, aby Sandersovi prívrženci "prešli k Republikánskej strane".



K Sandersovmu rozhodnutiu ukončiť kampaň došlo po tom, ako si v sérií predošlých demokratických primárok Biden pred ním zabezpečil výrazný náskok v počte získaných delegátov. Samotný Sanders v minulosti viackrát vyhlásil, že v súboji proti úradujúcemu prezidentovi Trumpovi, uchádzajúcemu sa o republikánsku nomináciu, podporí akéhokoľvek demokrata. Trumpa pritom nazval "najnebezpečnejším prezidentom v dejinách Ameriky," pripomína DPA.



Vo februári, keď sa začali prezidentské primárky demokratov, bol práve Sanders považovaný za ich favorita. O niekoľko týždňov sa však šťastie priklonilo na stranu Joea Bidena, ktorý v primárkach následne žal jeden úspech za druhým. Sanders, ktorý sám seba označuje za demokratického socialistu, potom už v polovici marca avizoval, že zváži ďalšie pokračovanie svojej kampane.



Bernie Sanders sa o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany uchádzal už pred voľbami v roku 2016. Napokon ju však získala jeho rivalka Hillary Clintonová, ktorú vo voľbách potom porazil Donald Trump.