Sanders sa vyhlásil za víťaza demokratických primárok v New Hampshire

Manchester 12. februára (TASR) - Senátor Bernie Sanders zvíťazil v utorkových primárkach Demokratickej strany v americkom štáte New Hampshire (NH), kde si voliči vyberali kandidáta do novembrových volieb prezidenta USA.



Sanders porazil umiernených straníckych konkurentov Petea Buttigiega a Amy Klobucharovú v súboji o to, kto bude súperiť o Biely dom s republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie.



Sčítaných bolo takmer 90 percent hlasov, preto sa Sanders už vyhlásil za víťaza primárok. Sanders, predstaviteľ progresívneho krídla Demokratickej strany, získal 26 percent hlasov. Bývalý starosta zo štátu Indiana a predstaviteľ mladej generácie Buttigieg za ním zaostal len tesne, keď dostal 24,3 percenta hlasov. Senátorka za štát Minnesota Klobucharová sa umiestnila tretia a získala 19,9 percenta.



"Toto víťazstvo je začiatkom konca Donalda Trumpa," vyhlásil Sanders nadšeným a jasajúcim podporovateľom, keď americké televízne stanice NBC a ABC ohlásili výsledok v jeho prospech.