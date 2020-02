Sanders vyzval Rusko, aby nezasahovalo do prezidentských volieb

Washington 22. februára (TASR) - Senátor Bernie Sanders požiadal v piatok Rusko, aby nezasahovalo do amerických volieb. Demokratický uchádzač o prezidentskú nomináciu tak urobil v čase, keď sa objavili správy, že Moskva sa mu pokúša pomôcť v predvolebnej kampani.



Podľa denníka Washington Post americkí predstavitelia upovedomili o týchto ruských snahách Sandersa aj prezidenta Donalda Trumpa. Zatiaľ však nie je jasné, o akú formu pomoci Sandersovi ide, uviedla agentúra AFP.



"Môj odkaz (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi je jasný: nepleťte sa do amerických volieb a ako prezident zaistím, aby sa tak nedialo," uviedol Sanders vo vyhlásení s tým, že mu je jedno, koho chce Putin za prezidenta.



Americký prezident Trump odmietol v piatok medializované varovania predstaviteľov amerických tajných služieb, podľa ktorých Rusko zasahuje v jeho prospech do kampane pred novembrovými prezidentskými voľbami. Trump uviedol, že ide o "výmysel" zo strany demokratov.



Americké tajné služby už v súvislosti s predchádzajúcimi prezidentskými voľbami v USA z roku 2016 uviedli, že sa Rusko vtedy pokúšalo zasahovať do predvolebnej kampane, a to v prospech Trumpa a v neprospech jeho demokratickej súperky Hillary Clintonovej. Dialo sa tak prostredníctvom kampaní na sociálnych sieťach alebo hekerských operácií. Samotný Trump však tieto obvinenia dlhodobo odmieta ako pokus o podkopanie dôveryhodnosti svojho volebného víťazstva.