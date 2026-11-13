< sekcia Zahraničie
Sándor: Maďarská armáda je pripravená odvrátiť prípadnú sabotáž
Sándor zdôraznil, že Maďarsko si chce aj naďalej plniť svoje obranné úlohy v rámci NATO ako spoľahlivý spojenec.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 13. novembra (TASR) – Maďarské ozbrojené sily sú pripravené odvrátiť prípadné zahraničné sabotážne akcie, čo zabezpečujú potrebnými prostriedkami národnej bezpečnosti a dostatočným počtom vojenského personálu. Podľa agentúry MTI to v piatok v Budapešti vyhlásil náčelník generálneho štábu Maďarských ozbrojených síl generálplukovník Zsolt Sándor na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Vojenského výboru NATO admirálom Giuseppem Cavom Dragonem, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Sándor zdôraznil, že Maďarsko si chce aj naďalej plniť svoje obranné úlohy v rámci NATO ako spoľahlivý spojenec, čo už roky dokazuje aj účasťou v mierových misiách v Kosove a v Bosne a Hercegovine. Podčiarkol, že maďarskí vojaci sú pripravení bezo zvyšku splniť zverené úlohy, preto sa aktívne zúčastňujú aj na výcvikoch a vojenských cvičeniach Aliancie.
Cavo Dragone počas svojej návštevy Maďarska si v pohorí Bakony prezrel statickú ukážku Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v predsunutej prítomnosti (FLF), rokoval so šéfmi rezortov maďarskej obrany a diplomacie, stretol sa s predsedami parlamentných výborov pre obranu, presadzovanie práva a zahraničné veci, ako aj so študentmi Národnej univerzity verejnej služby (NKE).
Na tlačovej konferencii uviedol, že počas návštevy sa presvedčil o pripravenosti maďarských vojakov, ktorí berú svoje úlohy vážne a nadšenou prácou prispievajú k udržaniu obranyschopnosti. Maďarsko označil za silného a spoľahlivého spojenca.
Admirál zodpovedný za udržiavanie inštitucionálneho prepojenia medzi politickým rozhodovaním a vojenskou infraštruktúrou NATO označil za dôležité, aby boli členské štáty Aliancie nepretržite pripravené na čo najrýchlejšie a najpresnejšie plnenie svojich úloh. Zdôvodnil to tým, že bezpečnostná hrozba vyplývajúca z ruskej agresie voči Ukrajine je v Európe naďalej prítomná.
Podľa slov Dragoneho si boj proti ruským dezinformáciám vyžaduje od členských štátov osobitnú ostražitosť a pripravenosť, pričom musia zintenzívniť aj rozvoj obranného priemyslu. Je potrebné zvyšovať kapacity, aby sa potrebné prostriedky mohli vyrábať a nasadzovať rýchlejšie, a čoraz dôležitejšie sú aj investície do umelej inteligencie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Sándor zdôraznil, že Maďarsko si chce aj naďalej plniť svoje obranné úlohy v rámci NATO ako spoľahlivý spojenec, čo už roky dokazuje aj účasťou v mierových misiách v Kosove a v Bosne a Hercegovine. Podčiarkol, že maďarskí vojaci sú pripravení bezo zvyšku splniť zverené úlohy, preto sa aktívne zúčastňujú aj na výcvikoch a vojenských cvičeniach Aliancie.
Cavo Dragone počas svojej návštevy Maďarska si v pohorí Bakony prezrel statickú ukážku Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v predsunutej prítomnosti (FLF), rokoval so šéfmi rezortov maďarskej obrany a diplomacie, stretol sa s predsedami parlamentných výborov pre obranu, presadzovanie práva a zahraničné veci, ako aj so študentmi Národnej univerzity verejnej služby (NKE).
Na tlačovej konferencii uviedol, že počas návštevy sa presvedčil o pripravenosti maďarských vojakov, ktorí berú svoje úlohy vážne a nadšenou prácou prispievajú k udržaniu obranyschopnosti. Maďarsko označil za silného a spoľahlivého spojenca.
Admirál zodpovedný za udržiavanie inštitucionálneho prepojenia medzi politickým rozhodovaním a vojenskou infraštruktúrou NATO označil za dôležité, aby boli členské štáty Aliancie nepretržite pripravené na čo najrýchlejšie a najpresnejšie plnenie svojich úloh. Zdôvodnil to tým, že bezpečnostná hrozba vyplývajúca z ruskej agresie voči Ukrajine je v Európe naďalej prítomná.
Podľa slov Dragoneho si boj proti ruským dezinformáciám vyžaduje od členských štátov osobitnú ostražitosť a pripravenosť, pričom musia zintenzívniť aj rozvoj obranného priemyslu. Je potrebné zvyšovať kapacity, aby sa potrebné prostriedky mohli vyrábať a nasadzovať rýchlejšie, a čoraz dôležitejšie sú aj investície do umelej inteligencie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)