Sandro Gozi by si vedel predstaviť nadnárodné kandidátky v eurovoľbách

Štrasburg/Bratislava 14. marca (TASR) - Občania vo svojich odporúčaniach v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) požadujú možnosť priamych volieb európskych politických strán. Upozornil na to taliansky europoslanec a predseda Únie európskych federalistov (UEF) Sandro Gozi pri príležitosti plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v Štrasburgu.



"Európske strany ešte nie sú skutočnými stranami, pretože im chýba legitímnosť, keďže o nich európski občania nikdy nehlasovali vo všeobecných a priamych voľbách. Ide o konfederácie národných strán bez akéhokoľvek vplyvu na subjekty, ktoré ich tvoria," opísal a spomenul odporúčania občanov.



Podľa nich by v prvej fáze bolo prostredníctvom európskych politických strán možné voliť polovicu poslancov europarlamentu a v druhej fáze všetkých europoslancov. Gozi tvrdí, že zavedenie nadnárodných zoznamov je nevyhnutný prvý krok k vytvoreniu európskeho politického a občianskeho priestoru a je prvou odpoveďou na požiadavky občanov z konferencie.



Nadnárodné zoznamy kandidátov by podľa neho dali podstatu skutočnej európskej demokracii, ktorá potrebuje nadnárodné politické a občianske subjekty so skutočnou demokratickou legitimitou.



Gozi upozornil, že dohoda o reforme európskeho volebného zákona, ktorú dosiahli hlavné proeurópske politické skupiny zastúpené v EP, predstavuje pre Úniu "historický moment". Dodal, že voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 môžu byť po prvýkrát svedkom zavedenia nadnárodných zoznamov, keď 28 europoslancov by bolo zvolených cez takýto zoznam kandidátov.



spravodajca TASR Jaromír Novak