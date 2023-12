Sanduová chce kandidovať v moldavských prezidentských voľbách

Kišiňov 24. decembra (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v nedeľu oznámila, že v budúcoročných prezidentských voľbách sa chce uchádzať o znovuzvolenie, aby dotiahla do konca integráciu Moldavska do EÚ. Správu o tom TASR prevzala z agentúry Reuters.



"Stále musíme podniknúť dôležité kroky a zaväzujem sa pokračovať, ak mi dáte dôveru na nové funkčné obdobie," informovala Sanduová vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke úradu moldavskej prezidentky.



Sanduová, ktorá presadzuje užšie vzťahy Kišiňova s Európskou úniou, vo voľbách v roku 2020 zdolala bývalého proruského prezidenta Igora Dodona, pripomenula agentúra Reuters.



Prezidentské voľby sú v Moldavsku naplánované na budúci rok v novembri alebo decembri, presný termín určí parlament.



Integrácia Moldavska do EÚ je jedným z cieľov Sanduovej. Lídri členských krajín EÚ sa na decembrovom summite dohodli na otvorení prístupových rokovaní s Kišiňovom.



"Naša budúcnosť je v európskej rodine a musíme jasne povedať – celá krajina –, akú cestu si zvolíme pre Moldavsko. Vyzývam parlament, aby na jeseň budúceho roka inicioval referendum, v ktorom bude rozhodujúci hlas občanov," uviedla moldavská prezidentka.



Sanduová odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a obvinila Moskvu z plánovania prevratu v Moldavsku.