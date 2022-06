Sanduová: Dnes je pre Moldavsko historický deň

Brusel 23. júna (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v reakcii na štvrtkové rozhodnutie lídrov Európskej únie na summite v Bruseli udeliť Ukrajine a Moldavsku kandidátsky štatút uviedla, že tento deň je historickým pre jej krajinu. TASR informáciu prevzala od agentúry Reuters.



"Členské štáty EÚ nám udelili štatút kandidátskej krajiny. Je to jednoznačný a silný signál podpory pre našich občanov a európsku budúcnosť Moldavska. Sme vďační a odhodlaní napredovať na ceste reforiem," napísala Sanduová na sociálnej sieti Twitter.



Moldavsko, ktoré na východe hraničí s Ukrajinou a na západe s Rumunskom, od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára zintenzívnilo snahy vstúpiť do Európskej únie. Týždeň po začiatku invázie podalo oficiálnu žiadosť o prijatie do EÚ. Obáva sa totiž vtiahnutia do rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu, predovšetkým preto, že moldavskú oblasť Podnestersko ovládajú proruskí separatisti.