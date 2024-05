Sanduová: Moldavsko si chce pred vstupom do EÚ pričleniť Podnestersko

Kišiňov 7. mája (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v utorok vyhlásila, že jej cieľom je pripraviť krajinu pre vstup do Európskej únie do roku 2030. Dovtedy chce k Moldavsku pričleniť aj odštiepenecký región Podnestersko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Samozvaná Podnesterská republika sa nachádza prevažne na ľavom brehu Dnestra pri hraniciach s Ukrajinou. V marci 1992 vypukla krátka vojna medzi separatistami a prozápadnou moldavskou vládou, ktorá si vyžiadala stovky mŕtvych. Od roku 1995 je tam rozmiestnených okolo 1500 ruských vojakov.



"Chceme pripraviť krajinu na začlenenie do EÚ do roku 2030. V ideálnom prípade by sme chceli, aby sa reintegrácia krajiny uskutočnila ešte pred vstupom, a na tom pracujeme, ale nezávisí to len od nás," uviedla Sanduová počas návštevy Nórska, ktorej cieľom je posilniť bilaterálnu spoluprácu.



Súčasťou moldavskej delegácie je aj minister energetiky Victor Parlicov, ktorý pre Reuters povedal, že Kišiňov nebude brániť dodávkam ruského zemného plynu do Podnesterska, keď koncom tohto roka vyprší tranzitná dohoda s Ukrajinou.



Vláda v Kyjeve totiž neplánuje takúto dohodu o preprave ruského plynu do Európy cez Ukrajinu predĺžiť, čo znamená, že by sa mohli zastaviť aj dodávky do Podnesterska.



Na stretnutí s nórskymi predstaviteľmi Parlicov povedal, že ak sa zastaví tok plynu, Podnestersko sa "zrúti".



Moldavsko sa v minulosti spoliehalo takmer výlučne na ruský zemný plyn na základe dohody s ruskou štátnou spoločnosťou Gazprom. Od začiatku vojny na Ukrajine však zintenzívnilo úsilie na diverzifikáciu zdrojov a v súčasnosti dováža plyn cez Rumunsko.



Sanduová v tejto súvislosti ocenila Nórsko za to, že pomohlo Moldavsku nakupovať plyn z alternatívnych zdrojov ako z Ruska.