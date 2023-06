Sanduová: Potvrdili sme odhodlanie vrátiť mier na spojený kontinent

Bulboaca 1. júna (TASR) - Krajiny na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) ukázali jednotu v čase, keď je stabilita kontinentu ohrozená. Uviedla to moldavská prezidentka Maia Sanduová, ktorá štvrtkové stretnutie lídrov hostila. Zároveň zdôraznila, že Moldavsko jednoznačne smeruje k ceste do EÚ.



"Nachádzame sa len 20 kilometrov od Ukrajiny. Spojili sme tu celý kontinent, aby sme znovu potvrdili naše odhodlanie vrátiť mier späť do Európy," vyhlásila Sanduová. Lídri podľa nej ukázali, že jednotne stoja proti najväčšej vojenskej agresii od druhej svetovej vojny a staviame sa proti porušeniu medzinárodného práva.



Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý sa na summite zúčastnil osobne, potvrdili podporu tak dlho, ako to bude potrebovať. Ak by nebolo odvahy a odporu Ukrajiny, Moldavsko by podľa Sanduovej bolo ohrozené.



Vyzdvihla, že išlo o prvé stretnutie EPC v krajine, ktorá nie je členom EÚ. Zdôraznila, že Moldavsko k členstvu v Únii jednoznačne smeruje a chce byť mierovým, demokratickým a slobodným štátom. Sanduová tiež poďakovala politikom EÚ za podporu v tejto snahe.



Podľa španielskeho premiéra Pedra Sáncheza chcú politici vyslať jasný signál jednoty európskej rodiny voči agresii ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine. "Demokracia, slobody, zásady a hodnoty, na ktorých stojí európske spoločenstvo a právny poriadok, sú ohrozené Putinovou agresívnou vojnou," povedal Sánchez. Zároveň oznámil, že budúce stretnutie EPC sa uskutoční 5. októbra v španielskom meste Granada.



Podľa českého premiéra Petra Fialu, ktorý vlani hostil prvý summit EPC, sa tento formát ukázal ako významný. "Budeme presadzovať mier, spoluprácu a prosperitu v Európe. Od prvého summitu EPC v Prahe toto vidím ako našu hlavnú prioritu," uviedol český premiér. Hlavnými témami boli bezpečnosť, energetika a konektivita.



Summit má podľa neho aj symbolický význam. "Môžeme ukázať našim občanom, že európske partnerstvá sú silné a spoločne sa môžeme postaviť hrozbám," doplnil.



Európske politické spoločenstvo je zoskupenie štátov, ktoré združuje aj krajiny mimo EÚ. S ideou na jeho založenie prišiel francúzsky prezident Emmanuel Macron, keď jeho krajina predsedala Rade EÚ. Prvý summit EPC sa uskutočnil v októbri 2022 na Pražskom hrade.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)