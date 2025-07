Sanduová: Rusko pripravuje zasahovanie do parlamentných volieb

Kišiňov 30. júla (TASR) - Volebná korupcia a nezákonné zahraničné financovanie z Ruska predstavujú najväčšie hrozby pre septembrové parlamentné voľby v Moldavsku, vyhlásila v stredu moldavská prezidenta Maia Sanduová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Ruská federácia chce od jesene ovládnuť Moldavskú republiku a pripravuje bezprecedentné zasahovanie do septembrových volieb,“ povedala Sanduová na tlačovej konferencii.



Sanduová považuje septembrové parlamentné voľby za kľúčové pre zabezpečenie proeurópskeho smerovania Moldavska.



Rada EÚ tento mesiac v Bruseli rozhodla o uvalení sankcií na sedem jednotlivcov a tri právnické osoby s väzbami na Moskvu. Blok ich viní zo snáh destabilizovať Moldavsko pred septembrovými parlamentnými voľbami. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v tom čase povedala, že voľby v Moldavsku budú „hlavným cieľom hybridnej vojny Moskvy“.



Rusko sa podľa eurobloku snaží zasahovať do vnútorných záležitostí Moldavska odvtedy, čo sa tento štát po voľbách v roku 2020 a nástupe prezidentky Sanduovej vydal na proeurópsky kurz.



Ruská agentúra TASS informuje, že moldavská prezidentka v stredu obvinila platformu Telegram z ignorovania požiadaviek Moldavska a z ohrozovania národnej bezpečnosti. „Prostredníctvom uzatvorených skupín na Telegrame prebieha nábor na protestné zhromaždenia, šíria sa informácie o platbách za účasť na nich a tiež správy o plánovanom podplácaní voličov. Toto sa udialo počas minuloročných volieb a pokračuje to aj dnes,“ povedala Sanduová po zasadnutí Najvyššej bezpečnostnej rady, na ktorom s predstaviteľmi diskutovala o pokusoch zasahovať do parlamentných volieb.



Podľa moldavskej prezidentky nie je možná komunikácia s Telegramom. Vládne orgány podľa nej nedostávajú odpovede ani na hlásenia o falošnom obsahu či nezákonnej činnosti, ku ktorej prostredníctvom Telegramu vraj dochádza.



Sanduová minulý rok v prezidentských voľbách obhájila svoj mandát. Moldavské bezpečnostné orgány obviňovali Rusko zo snahy ovplyvniť ich pomocou dezinformačných kampaní, kupovaním hlasov, vyhrážkami, kybernetickými útokmi a zvážaním voličov. Kremeľ na druhej strane obvinil Moldavsko z potláčania opozície a nezávislých médií, najmä ruskojazyčných.



Podľa agentúry AFP je napriek zvoleniu prozápadnej prezidentky Sanduoej veľká časť krajiny stále proruská, najmä vo vidieckych oblastiach, separatistickom ruskojazyčnom Podnestersku a v autonómnej oblasti Gagauzsko na juhu krajiny.