Sanduová: Rusko sa pripravuje na prevzatie moci v Moldavsku

Kišiňov 13. februára (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondelkovom príhovore odvysielanom v televízii varovala obyvateľov pred novými pokusmi Ruska narušiť politickú situáciu v krajine. TASR správu prevzala z agentúr APA a AP.



Proeurópsky orientovaná Sanduová svojím vyjadrením potvrdila slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z minulého týždňa, ktorý upozornil, že Moskva plánuje zničiť demokratický systém v Moldavsku, komentuje APA.



Prvé takéto pokusy nastali podľa Sanduovej už vlani na jeseň v súvislosti s hlbokou energetickou krízou v Moldavsku po tom, čo mu Rusko dramaticky znížilo dodávky plynu. Ako uviedla, nové plány Ruska, na ktoré ju upozornili ukrajinskí partneri, počítajú s násilnými nepokojmi zameranými voči úradom a či dokonca so zajímaním rukojemníkov.



Do týchto akcií sa majú podľa moldavskej prezidentky zapojiť diverzanti s vojenským výcvikom prezlečení za civilistov, ktorí budú mať za úlohu podnikať násilné činy a útočiť na vládne budovy. "Cieľom týchto akcií bude zvrhnúť ústavný poriadok, zmeniť legitímnu moc z Kišiňova na nelegitímnu," povedala Sanduová. Dodala, že takéto konanie by "našu krajinu vydalo napospas Rusku s cieľom zastaviť európsky integračný proces".



Tento plán sa zameriava de facto na to, aby žoldnieri, ktorí pricestujú do Moldavska, s podporou "interných zoskupení" okolo moldavských oligarchov Ilana Shora a Vlada Plahotniuca, ako aj niekoľkých vojnových veteránov prevzali moc v krajine. Sanduová dodala, že dokumenty, ktoré získali ukrajinskí predstavitelia, okrem iného dokazujú logistické prípravy Moskvy.



Tieto plány Kremľa, ktoré zachytili ukrajinské tajné služby a potvrdil ho aj spravodajské služby Moldavska, obsahuje tiež informácie o pravidlách vstupu do Moldavska pre občanov Ruska, Bieloruska, Srbska a Čiernej Hory.



Prezidentka zdôraznila, že moldavské úrady sú napriek tomu pevne odhodlané zachovať si kontrolu nad situáciou v krajine. Občanov uistila, že plán Kremľa "vniesť do našej krajiny násilie" sa nepodarí zrealizovať.



Moldavsku bol vlani v júni - v rovnaký deň ako Ukrajina - udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ.