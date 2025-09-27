< sekcia Zahraničie
Sanduová varuje pred silným zasahovaním Ruska do volieb v Moldavsku
Podľa moldavskej prezidentky je preto v ohrození územná celistvosť i nezávislosť krajiny.
Autor TASR
Berlín 27. septembra (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu stanicu ZDF zverejnenom v sobotu varovala pred „silným ruským zasahovaním“ do nedeľňajších parlamentných volieb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Sanduová tvrdí, že Moskva vyvíja na Moldavsko obrovský tlak a vynakladá pri tom „stovky miliónov eur na financovanie politických strán, podplácanie voličov a trénovanie mladých ľudí na destabilizačné aktivity“. Podľa moldavskej prezidentky je preto v ohrození územná celistvosť i nezávislosť krajiny.
„O moldavskej budúcnosti musia rozhodnúť Moldavci, nie Moskva,“ uviedla Sanduová a dodala, že jej krajina je na sľubnej ceste k členstvu v Európskej únii (EÚ), ktoré by podľa nej mohlo prísť ešte pred koncom dekády. Odvolala sa pri tom na značný pokrok v priebehu posledných troch rokov.
Viac ako dvojmiliónové Moldavsko je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od roku 2022 a jeho obyvatelia budú v nedeľu hlasovať o zložení nového parlamentu. Najnovšie prieskumy naznačujú, že zvíťaziť môže opäť Sanduovej strana, hoci vládu zrejme sama nezloží.
Moldavská prezidentka v piatok označila nadchádzajúce voľby za tie najdôležitejšie v modernej histórii krajiny. „Ich výsledok rozhodne o tom, či upevníme našu demokraciu a vstúpime do EÚ, alebo či nás Rusko stiahne späť do šedej zóny a urobí z nás regionálnu hrozbu,“ napísala Sanduová na sociálnej sieti X.
Sanduová tvrdí, že Moskva vyvíja na Moldavsko obrovský tlak a vynakladá pri tom „stovky miliónov eur na financovanie politických strán, podplácanie voličov a trénovanie mladých ľudí na destabilizačné aktivity“. Podľa moldavskej prezidentky je preto v ohrození územná celistvosť i nezávislosť krajiny.
„O moldavskej budúcnosti musia rozhodnúť Moldavci, nie Moskva,“ uviedla Sanduová a dodala, že jej krajina je na sľubnej ceste k členstvu v Európskej únii (EÚ), ktoré by podľa nej mohlo prísť ešte pred koncom dekády. Odvolala sa pri tom na značný pokrok v priebehu posledných troch rokov.
Viac ako dvojmiliónové Moldavsko je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od roku 2022 a jeho obyvatelia budú v nedeľu hlasovať o zložení nového parlamentu. Najnovšie prieskumy naznačujú, že zvíťaziť môže opäť Sanduovej strana, hoci vládu zrejme sama nezloží.
Moldavská prezidentka v piatok označila nadchádzajúce voľby za tie najdôležitejšie v modernej histórii krajiny. „Ich výsledok rozhodne o tom, či upevníme našu demokraciu a vstúpime do EÚ, alebo či nás Rusko stiahne späť do šedej zóny a urobí z nás regionálnu hrozbu,“ napísala Sanduová na sociálnej sieti X.