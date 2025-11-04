Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sanduová vidí Moldavsko v EÚ do roku 2030

Na snímke Maia Sanduová. Foto: TASR/AP

Moldavsku však v ďalšom postupe v prístupových rokovaniach bráni veto Maďarska, ktoré je však primárne cielené na Ukrajinu.

Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v utorok vyzvala členské štáty Európskej únie, aby do konca rokov otvorili rokovania o tzv. „klastroch“, teda skupinách tematicky rozdelených prístupových kapitol. Svoju krajinu by ako člena EÚ chcela vidieť v roku 2030. Moldavská prezidentka počas návštevy Bruselu deklarovala, že Moldavsko je pripravené uskutočniť kľúčové reformy vrátane súdnictva a energetického sektora. TASR o tom informuje podľa televízie Euronews.

Moldavsko podľa v utorok zverejnenej správy Európskej komisie pokročilo na svojej ceste k členstvu v eurobloku „zrýchleným tempom a výrazne prehĺbilo svoju spoluprácu s EÚ napriek neustálym hybridným hrozbám a pokusom destabilizovať krajinu a jej európsku orientáciu“.

Moldavsku však v ďalšom postupe v prístupových rokovaniach bráni veto Maďarska, ktoré je však primárne cielené na Ukrajinu. Kyjev a Kišiňov sú v prístupovom procese spárovaní a preto sa veto týka oboch štátov.

„Potrebujeme riešenia v priebehu najbližších mesiacov,“ povedala. Komisia očakáva, že Moldavsko splní podmienky na otvorenie zostávajúcich troch klastrov do konca tohto roka, čo by krajine umožnilo pokračovať v plnení svojho plánu.

Sanduová varovala, že ak jej krajine nebude ponúknutá realistická perspektíva v EÚ, Moldavsko môže byť následne autoritárskymi režimami využité proti Únii. Vstup Moldavska je preto podľa nej aj záujme EÚ.
