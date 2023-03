Sanduová: Vstup do EÚ je jedinou zárukou prežitia slobodného Moldavska

Kišiňov 28. marca (TASR) - Integrácia do Európskej únie je jedinou cestou, ako zaručiť prežitie Moldavskej republiky ako slobodnej a prosperujúcej krajiny. Zdôraznila to moldavská prezidentka Maia Sanduová v utorok počas návštevy predsedu Európskej rady Charlesa Michela v Kišiňove, informuje TASR na základe správy agentúry APA.



"Je to jediná šanca pre Moldavsko žiť v slobode, mieri a prosperite," vyhlásila Sanduová. Moldavsko dostalo oficiálny štatút kandidáta na členstvo v EÚ vlani spoločne s Ukrajinou. Podľa prezidentky chce prístupové rozhovory otvoriť čo najskôr.



Kišiňov preto zrýchlene zavádza legislatívu súvisiacu s EÚ a chce dosiahnuť vysoké štandardy. Týka sa to súdnictva, boja proti korupcii i postupného ukončenia vplyvu oligarchov na politiku, médiá či justíciu.



Michel avizoval, že Európska komisia predstaví ešte pred letom balík podporných opatrení pre Moldavsko a prisľúbil mu pokračujúcu pomoc zo strany EÚ. Rusko sa podľa neho snaží bývalú sovietsku republiku destabilizovať.



EÚ mobilizovala na podporu stability Moldavska viac ako miliardu eur, pripomenul Michel podľa televízie Euronews. Ocenil tiež odhodlanie krajiny pre reformy a poukázal na vysoký počet prijatých utečencov z Ukrajiny.



Moldavsko bude 1. júna hostiteľom druhého summitu Európskeho politického spoločenstva. Tvorí ho 27 členov EÚ a zvyšné európske štáty s výnimkou Ruska a Bieloruska. Podľa Sanduovej počítajú s účasťou asi 50 hláv štátov a vlád. Témami budú mier a bezpečnosť, energetická odolnosť, ochrana klímy a infraštruktúrne prepojenia.