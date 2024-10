Sanduová vyslovila podporu Gruzíncom bojujúcim za demokraciu

Kišiňov 28. októbra (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondelok vyjadrila podporu tej časti Gruzíncov, ktorí vidia budúcnosť svojej krajiny v Európe.



"Moldavsko stojí pri všetkých Gruzíncoch bojujúcich za slobodu, demokraciu a európsku budúcnosť," napísala Sanduová na sieti X po rozhovore s gruzínskou prezidentkou Salome Zurabišviliovou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zurabišviliová v pondelok v rozhovore pre agentúru Reuters vyhlásila, že v parlamentných voľbách v Gruzínsku sa uplatnila "metodika ruského typu", a opätovne spochybnila víťazstvo vládnej strany Gruzínsky sen.



Podľa oficiálnych výsledkov vo voľbách zvíťazil Gruzínsky sen so ziskom 54 percent hlasov. Opozícia na čele so Zurabišviliovou výsledky volieb spochybňuje a upozorňuje na nezrovnalosti a viaceré incidenty počas volebného dňa. Tvrdia, že Gruzínsky sen v skutočnosti získal len približne 40 percent hlasov, čo sa v zhoduje s dvoma exit pollmi, podľa ktorých opozícia získala väčšinu kresiel v parlamente.



Prezidentka spolu s opozíciou vyzvali svojich priaznivcov, aby v pondelok večer vyšli do ulíc na protest proti oficiálnym výsledkom volieb.



AFP pripomenula, že v Gruzínsku i Moldavsku - bývalých sovietskych republikách - sa v uplynulých dňoch konali voľby, ktoré boli ostro sledované Západom a ktoré boli interpretované ako nástroj voľby medzi cestou do Európy a jej štruktúr a návratom k Rusku.



Moldavčania tak 20. októbra hlasovali o budúcom prezidentovi a v referende o vstupe do EÚ, v ktorom tesnou väčšinou vyslovili súhlas s ústavným zakotvením smerovania do Európskej únie. Proeurópska prezidentka Maia Sanduová sa 3. novembra stretne v druhom, rozhodujúcom, kole volieb s Alexandrom Stoianoglom, bývalým generálnym prokurátorom, ktorý má podporu proruských socialistov.



Predvolebnú kampaň v Moldavsku - podobne ako v Gruzínsku - sprevádzali podozrenia zo zasahovania zo strany Ruska. Po voľbách sa objavili obvinenia z kupovania hlasov.