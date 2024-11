Sanduovej gratulujú k víťazstvu západní lídri

Berlín/Paríž/Brusel 4. novembra (TASR) - Moldavskej prozápadne orientovanej prezidentke Maie Sanduovej zablahoželalo k znovuzvoleniu v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb množstvo svetových lídrov - najnovšie napríklad nemecký kancelár Olaf Scholz, francúzsky prezident Emmanuel Macron či šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell alebo predseda Európskej rady Charles Michel. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Scholz vyzdvihol, že Moldavsko si zvolilo "európske smerovanie", hoci voľby sprevádzali správy o zasahovaní zo strany Ruska. Sanduová podľa neho "bezpečne viedla" svoju krajinu v ťažkých časoch a určila aj jej zmienené európske smerovanie. "Stojíme v tomto smere na strane Moldavska. Gratulujeme k vášmu znovuzvoleniu za prezidentku!" odkázal jej v príspevku na platforme X.



Macron označil víťazstvo Sanduovej za "triumf demokracie". "Blahoželám Maii Sanduovej k jej znovuzvoleniu do vedenia Moldavska. Demokracia zvíťazila nad zasahovaním a manévrami zvonka. Francúzsko bude naďalej stáť po boku Moldavska na jeho európskej ceste," uviedol v príspevku na sociálnej sieti X.



Sanduovej zablahoželal aj šéf zahraničnej politiky EÚ Borrell. "Moldavci opäť preukázali svoje odhodlanie budovať európsku budúcnosť napriek hybridným pokusom o podkopanie (ich) demokracie," napísal na X. Moldavské úrady v oficiálnom vyhlásení tiež vyzdvihol za to, že voľby mali vďaka nim úspešný priebeh, a to aj napriek "bezprecedentnému zasahovaniu zo strany Ruska, zahŕňajúcemu kupovanie hlasov či dezinformácie".



Predseda Európskej rady Charles Michel na sociálnych sieťach napísal, že "obyvatelia Moldavska (vo voľbách) opätovne potvrdili dôveru vo svoje vedenie, stabilitu a odhodlanie k európskej budúcnosti".



Sanduovej zablahoželali k znovuzvoleniu medzičasom napríklad aj poľskí lídri. Prezident Andrzej Duda označil na platforme X jej víťazstvo za "jasné znamenie toho, že Moldavsko má svoje miesto v demokratickej a zjednotenej Európe. A žiadne vonkajšie sily to nikdy nezmenia." S blahoželaním sa pridal aj premiér Donald Tusk.



"Napriek agresívnemu a masívnemu zasahovaniu z Ruska porazila Maia Sanduová v prezidentských voľbách moskovského favorita. Dúfajme, že tento trend bude pokračovať v nasledujúcich dňoch a mesiacoch aj v iných krajinách," napísal taktiež na X.



Sanduovej víťazstvo bolo známe krátko po polnoci, po sčítaní vyše 98 percent odovzdaných hlasov. Dosiaľ bolo podľa informácií stanice BBC sčítaných už 99,86 percenta hlasov, pričom úradujúca prezidentka získala 55,41 percenta a porazila tak bývalého generálneho prokurátora Alexandra Stoianogla podporovaného proruskou stranou, ktorý si podľa týchto údajov zabezpečil 44,59 percenta.



Prvé čiastkové výsledky pritom naznačovali možné víťazstvo Stoianoglua, po sčítaní hlasov voličov zo zahraničia sa však situácia zmenila v prospech Sanduovej, ktorá tak získala svoj druhý mandát.



K víťazstvu jej už skôr zablahoželali napríklad aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či český premiér Petr Fiala.



Sanduová je prezidentkou od roku 2020. Spočiatku sa usilovala budovať pragmatické vzťahy s Ruskom. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 však pevne presadzuje proeurópsku politiku a počas jej vlády EÚ Moldavsku udelila štatút kandidátskej krajiny. Nedeľné hlasovanie označila za voľbu medzi svetlou budúcnosťou v EÚ do roku 2030 a budúcnosťou plnou neistoty a nestability.



Súbežne s prvým kolom volieb sa konalo aj referendum o ústavnom zakotvení vstupu Moldavska do Európskej únie. Referendum bolo úspešné a za hlasovalo 50,35 percenta zúčastnených voličov.