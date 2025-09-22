< sekcia Zahraničie
Sanfranciský záliv zasiahlo zemetrasenie; pocítili ho tisíce ľudí
Epicentrum otrasov bolo juhovýchodne od mesta Berkeley ležiacom východne od San Francisca.
Autor TASR
San Francisco 22. septembra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 4,3 zasiahlo v pondelok skoro ráno miestneho času oblasť Sanfranciského zálivu. Otrasy pocítilo vyše 22.000 ľudí, mnohých pritom prebudili zo spánku. TASR o tom píše podľa agentúry AP odvolávajúcej sa na údaje americkej geologickej služby USGS.
Epicentrum otrasov bolo juhovýchodne od mesta Berkeley ležiacom východne od San Francisca. Nastali krátko pred 03.00 h ráno miestneho času (12.00 h SELČ). Ľudia na sociálnych sieťach písali, že cítili, ako sa im triasli domy.
Miestna sieť metra Bay Area Rapid Transit na platforme X oznámila, že na železnici prebiehajú bezpečnostné kontroly koľajníc, a kým sa neskončia, budú vlaky premávať so zníženou rýchlosťou. Cestujúcim odkázala, aby počítali s približne 20-minútovými omeškaniami.
Otrasy podľa medializovaných správ pocítili aj obyvatelia mesta Salinas, ktoré leží asi 161 kilometrov južne od Berkeley. Bezprostredne nebolo známe, či pri nich došlo k nejakým zraneniam alebo významnejším materiálnym škodám.
