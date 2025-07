Šanghajská polícia rozbila gang, ktorý predával falošné hračky

Šanghaj 30. júla (TASR) - Šanghajská polícia rozbila gang, ktorý vyrábal a predával napodobeniny celosvetovo populárnych hračiek labubu a vydával ich za originál. Pri zásahu zadržala ôsmich ľudí a zaistila 5000 kusov týchto hračiek v hodnote zhruba 12 miliónov jenov (1,4 milióna eur). TASR o tom píše na základe stredajšej správy agentúry AFP citujúcej z miestnych médií.



Plyšové hračky labubu, ktoré vyrába pekinská firma Pop Mart, sa v ostatnom čase stali globálnym hitom, pričom zdobia napríklad aj kabelky celebrít, ako sú speváčky Rihanna či Dua Lipa. Predávajú sa za približne 40 dolárov (35 eur) na celom svete, avšak v obmedzených nákladoch. Internetové platformy tak zaplavujú aj ich napodobeniny, mnohé taktiež vyrobené v Číne, ktoré používatelia sociálnych sietí prezývajú lafufu.



Na šanghajských podvodníkov upozornila políciu samotná firma Pop Mart. Upovedomil ju jeden zo zákazníkov, ktorý si na internete zakúpil takýto falzifikát. Následne vysvitlo, že ich ponúkal internetový obchod, ktorý predával aj herné konzoly, reproduktory či ventilátory.



Polícia následne pri zásahu v jeho sklade zadržala začiatkom júla osem ľudí a zaistila asi 5000 hračiek so sfalšovanými ochrannými známkami i nálepkami, ktoré mali potvrdzovať ich pravosť.



Ako pripomína AFP, nie je to prvýkrát, čo sa bábiky labubu stali predmetom zločinu. V Singapure zachytili ešte vlani bezpečnostné kamery rodinu, ktorá sa tieto hračky pokúšala ukradnúť z automatu. V júni sa zase zlodeji vlámali do obchodu v americkom štáte Kalifornia a ukradli okrem elektroniky a iných cenností práve aj viacero kusov labubu.