Sanitka, ktorú daroval a požehnal pápež František, smeruje do Ľvova

Vatikán 26. marca (TASR) - Sanitka, ktorú daroval a požehnal pápež František, smeruje do západoukrajinského mesta Ľvov, informoval v sobotu tlačový úrad Svätej stolice. V správe ho citovala americká spravodajská televízia CNN.



Kardinál Konrad Krajewski, pápežský almužník, vyrazil na cestu do Ľvova v sobotu a jazda mu bude trvať približne 18 hodín - sanitku odovzdá úradom vo Ľvove s tým, aby mestu pomohla. Ľvov prijíma prúdy vnútorne vysídlených Ukrajincov, prichádzajúcich z východu krajiny.



Pápež vydal vo štvrtok 24. marca ostrú kritiku na adresu krajín zvyšujúcich vojenské výdavky - v čase, keď útoky Ruska na Ukrajine pokračujú -, a označil to za "šialenstvo".



V príhovore prítomným divákom v talianskom Centre pre ženy v Ríme pápež František povedal, že za "hanebnú" vojnu na Ukrajine môže "stará logika moci, ktorá stále vládne v takzvanej geopolitike".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu apeloval na pápeža, aby navštívil Ukrajinu, a poďakoval sa mu za "jasný a pevný postoj proti vojne", ktorý František vyjadril v príhovore v utorok. Text tohto prejavu bol zverejnený aj na stránke ukrajinskej vlády na Facebooku, dodala CNN.