Sankcie na venezuelské veľvyslanectvo rezort financií USA zrušil

Na snímke Delcy Rodriguezová (vľavo) . Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - Americké ministerstvo financií v utorok zrušilo sankcie uvalené na venezuelské veľvyslanectvo vo Washingtone. Pripravilo tak základ na opätovné otvorenie diplomatickej misie po tom, čo americké sily v januári zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) vo vyhlásení uviedol, že všetky zakázané transakcie s venezuelskou misiou v USA a jej misiami pri medzinárodných organizáciách so sídlom v Spojených štátoch sú teraz už povolené.

Washington a Caracas počas marca oznámili, že obnovujú diplomatické vzťahy, keďže americký prezident Donald Trump sa snaží získať väčší prístup a kontrolu nad venezuelskými prírodnými zdrojmi.

Trump vyjadril podporu dočasnej prezidentke Delcy Rodriguezovej po tom, čo USA zadržali Madura v rámci americkej vojenskej operácie. Podľa oficiálnych venezuelských údajov si zásah vyžiadal viac ako sto obetí.
