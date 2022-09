Sankcie podľa Putina ohrozujú celý svet a Rusko nie je možné izolovať

Moskva 7. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že Rusko nie je možné izolovať a sankcie zo strany Západu ohrozujú celý svet. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sankčná horúčka na Západe ohrozuje celý svet," povedal ruský prezident na Východnom ekonomickom fóre, ktoré sa koná vo Vladivostoku. Rusko podľa Putina nie je možne izolovať – bez ohľadu na to, ako veľmi by to niekto chcel dosiahnuť.



Ruský prezident takisto chválil rastúcu úlohu ázijsko-tichomorského regiónu v oblasti globálnych záležitostí. Moskva, ktorá čelí západným sankciám, sa usiluje posilniť svoje vzťahy v Ázii, komentuje AFP.



"Úloha krajín v ázijsko-tichomorskom regióne sa významne zvyšuje," povedal. Tieto partnerstvá podľa jeho slov vytvoria "obrovské príležitosti" pre ľudí.