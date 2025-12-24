< sekcia Zahraničie
Sankcie USA na piatich Európanov odsúdil aj Berlín, Paríž a Madrid
Berlín 24. decembra (TASR) - Nemecko, Francúzsko aj Španielsko v stredu kritizovali rozhodnutie amerického rezortu diplomacie zakázať piatim Európanom vstup do USA pre ich údajný nátlak na technologické firmy s cieľom cenzurovať americké názory na internete. Berlín tento krok označil za „neprijateľný“, zatiaľ čo podľa Paríža ide o „zastrašovanie“. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Americký rezort diplomacie v utorok oznámil, že odmietne udeliť víza bývalému eurokomisárovi Thierrymu Bretonovi a štyrom ďalším osobám, ktoré sa podľa neho snažia „donútiť“ americké sociálne siete, aby cenzurovali názory, s ktorými nesúhlasia.
Sankcie súvisia s nariadením EÚ o digitálnych službách (DSA), ktoré má podľa Bruselu za cieľ bojovať proti nenávistným prejavom či dezinformáciám na internete. Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa ale tvrdia, že DSA obmedzuje slobodu prejavu a zaťažuje americké technologické spoločnosti.
Medzi sankcionovanými osobami sú aj Anna-Lena von Hodenbergová a Josephine Ballonová z nemeckej mimovládnej organizácie HateAid.
„Zákazy vstupu, ktoré Spojené štáty uvalili aj na predsedníčky HateAid, sú neprijateľné,“ uviedol nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v príspevku na platforme X. „DSA demokraticky prijala EÚ pre EÚ – nemá extrateritoriálny účinok,“ dodal.
Organizácia HateAid vo svojom vyhlásení označila rozhodnutie americkej vlády za „akt represie zo strany administratívy, ktorá čoraz viac ignoruje zásady právneho štátu a snaží sa všetkými silami umlčať svojich kritikov“.
Podobný názor v stredu vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Francúzsko odsudzuje opatrenia Spojených štátov týkajúce sa obmedzenia víz pre Thierryho Bretona a štyroch ďalších európskych predstaviteľov,“ uviedol Macron na platforme X.
„Tieto opatrenia predstavujú zastrašovanie a nátlak zamerané na oslabenie európskej digitálnej suverenity,“ dodal s tým, že Európa bude brániť svoju „regulačnú autonómiu“.
Španielske ministerstvo zahraničných vecí rozhodnutie Washingtonu označilo za „neprijateľné opatrenie medzi partnermi a spojencami“.
„Bezpečný digitálny priestor bez nelegálneho obsahu a dezinformácií je základnou hodnotou demokracie v Európe a zodpovednosťou každého z nás,“ dodalo vo vyhlásení.
Sankcie USA v stredu odsúdila aj Európska komisia.
