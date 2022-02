Sankcie voči Rusku zváži aj Rada Európy v Štrasburgu

Štrasburg 24. februára (TASR) - Rada Európy (RE) vo štvrtok oznámila, že zváži uvalenie sankcií na Rusko za jeho útok na susednú Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Stáli predstavitelia 47 členských štátov tejto medzivládnej organizácie so sídlom v Štrasburgu, medzi ktoré patrí Ukrajina aj Rusko, sa v piatok stretnú, aby zvážili možné prijatie opatrení voči Kremľu, uviedla Rada.



Členské krajiny budú diskutovať konkrétne o možnom pozastavení ruského členstva, priblížila RE. To by mohlo v konečnom dôsledku viesť k jeho úplnému vylúčeniu, komentuje AFP.



Rusko, ktoré je členom RE od roku 1996, už bolo v minulosti terčom sankcií tejto organizácie - po anexii Krymu v roku 2014. Ruskej delegácii v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PACE) bolo vtedy odobraté právo hlasovať. Rusko tieto práva opäť získalo v roku 2019.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území. EÚ, USA, krajiny G7, Kanada či Švajčiarsko už v reakcii na tento útok avizovali, že na Kremeľ uvalia sankcie.