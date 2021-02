Sanofi a GSK spúšťajú nové klinické štúdie svojej vakcíny

Paríž/Londýn 22. februára (TASR) - Farmaceutické spoločnosti Sanofi a GlaxoSmithKline (GSK) v pondelok oznámili začiatok novej druhej fázy štúdií svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, informovala agentúra DPA.



Štúdia vyhodnotí bezpečnosť vakcíny i jej schopnosť vyvolať žiadanú či nežiadanú imunitnú odozvu a má pomôcť pri výbere vhodnej dávky protilátky, ktorá bude použitá v tretej fáze skúšok, uvádza na svojej webovej stránke francúzska firma Sanofi. Tá spolu s britským koncernom GSK vyvíja rekombinantnú vakcínu na báze proteínu.



Nová fáza štúdií umožní týmto spoločnostiam nájsť konečné zloženie vakcíny pre dospelú populáciu všetkých vekových kategórií. Na štúdii sa zúčastní 720 dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov v Hondurase, Paname a USA. Testovanie zahŕňa rovnaké počty ľudí zo skupiny od 18 do 59 rokov i ľudí starších ako 60 rokov.



Výsledky predchádzajúcej fázy štúdií z vlaňajšieho decembra ukázali, že imunitná odozva vakcíny u účastníkov vo veku 18-49 rokov bola porovnateľná s ľuďmi, ktorí sa z covidu už zotavili. U starších ľudí však bola táto odozva nižšia.



V prípade, že druhá fáza bude úspešná, tretia fáza by sa podľa Sanofi a GSK mohla začať v druhom štvrťroku 2021. Vakcína by mala byť k dispozícii v poslednom štvrťroku tohto roka.