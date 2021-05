Sanofi a GSK spustili poslednú fázu klinických štúdií vakcíny

Paríž 27. mája (TASR) - Farmaceutické spoločnosti Sanofi a GlaxoSmithKline (GSK) vo štvrtok oznámili spustenie poslednej, tretej fázy klinických štúdií nimi vyvinutej vakcíny proti novému koronavírusu. Zúčastní sa na nej viac ako 35 000 dospelých dobrovoľníkov v Spojených štátoch, Ázii, Afrike a Latinskej Amerike, informovala agentúra AFP.



Francúzska firma Sanofi a britská GSK v máji ohlásili pozitívne výsledky predbežných štúdií svojej očkovacej látky, ktorá po podaní prvej dávky vyvolala silnú imunitnú reakciu u všetkých dospelých účastníkov. Počiatočné štúdie z minulého roka však nepreukázali želanú účinnosť, pripomína AFP.



Posledná fáza testovania sa zameria najprv na účinnosť vakcíny voči pôvodnému vírusu, ktorý sa objavil v čínskom meste Wu-chan koncom roku 2019. Neskôr budú tiež skúmať to, ako zaberá voči tzv. juhoafrickému variantu vírusu a tiež jej schopnosť podporiť imunitnú reakciu u osôb, ktorým bola už predtým podaná iná vakcína.



"Prispôsobili sme našu stratégiu vývoja vakcín na základe úvah do budúcnosti - keďže vírus sa neustále vyvíja - ako aj s prihliadnutím na to, čo bude zrejme potrebné po pandémii,“ uviedol vo vyhlásení výkonný viceprezident spoločnosti Sanofi Thomas Triomphe.



GSK a Sanofi očakávajú, že regulačné úrady schvália použitie ich očkovacej látky ešte pred koncom roka 2021, čiže rok po tom, ako boli povolené vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna