Santorini navštívil grécky premiér, ohlásil bezpečnostné opatrenia

Atény 7. februára (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis navštívil v piatok ostrov Santorini a ohlásil ďalšie preventívne opatrenia v súvislosti s intenzívnou seizmickou aktivitou, ktorú tento grécky ostrov zažíva, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Mitsotakis počas návštevy kontroloval mechanizmy pre mimoriadne situácie a oznámil uvoľnenie financií vo výške troch miliónov eur na vybudovanie núdzovej evakuačnej trasy v južnej časti tohto ostrova. "Pripravujeme sa na to najhoršie a zároveň dúfame v najlepšie. Presne toto musí robiť seriózny a organizovaný štát," povedal Mitsotakis počas stretnutia s miestnymi predstaviteľmi. Zároveň však uviedol, že seizmická aktivita nepredstavuje "bezprostredné nebezpečenstvo".



Situácia na Santorini a blízkej skupine ostrovov v Egejskom mori je napätá už zhruba dva týždne, ako tam zaznamenávajú sériu otrasov, ku ktorým v ostatných dňoch dochádza každých pár minút. Väčšina z nich je slabšia. Agentúra AFP uvádza, že dosiaľ najsilnejší piatkový otras mal magnitúdu 4,8 a štvrtkový 5,2. V súvislosti s týmito poslednými otrasmi neboli hlásené zranenia ani škody.



Zvýšená seizmická aktivita prinútila grécke úrady zaviesť ďalšie preventívne opatrenia vrátane obmedzenia dopravy v oblastiach, v ktorých je riziko padania skál. Armádnymi vozidlami priviezli na ostrov aj generátory elektrickej energie. Vedci naďalej monitorujú prebiehajúci seizmický roj podmorských zemetrasení, ktoré postihujú najmä Santorini, no aj tri okolité ostrovy, kde boli taktiež zatvorené školy a prijaté núdzové opatrenia.



Mitsotakis navštívil Santorini deň po tom, ako tam vláda vyhlásila núdzový stav, aby tak mohla rýchlejšie zmobilizovať potrebnú pomoc. Núdzový stav bude platiť do 3. marca a umožní mobilizovať ťažkú techniku a záchranárov na evakuáciu civilistov bez byrokratických prieťahov.



Hoci otrasy dosiaľ spôsobili len minimálne materiálne škody, zvýšená seizmická aktivita vyvolala z ostrova exodus tisícov obyvateľov, turistov i sezónnych pracovníkov. Do pevninského Grécka sa evakuovali väčšinou na trajektoch. Časť ostrovanov však zostala, aby chránila svoj majetok, obávajúc sa rabovania v opustených domoch. V televíznom vysielaní sa v súvislosti s tým objavili zábery na policajtov a mladých civilistov hliadkujúcich v uliciach vyľudnených ostrovných mestečiek.



Odborníci tvrdia, že seizmická aktivita na Santorini nesúvisí so sopečnou činnosťou v Egejskom mori, zatiaľ však nevedia určiť, či by séria zemetrasení mohla byť aj predzvesťou silnejšieho zemetrasenia.