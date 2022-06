Sapegová požiadala Lukašenka o milosť, píšu v Bielorusku štátne médiá

Bezpečnostná služba za pomoci psa kontroluje batožinu cestujúcich lietadla spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, v ktorom cestoval aj bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta Raman Pratasevič, na letisku v Minsku 23. mája 2021. Foto: TASR/AP

Minsk 27. júna (TASR) - Priateľka bieloruského opozičného aktivistu Ramana Prataseviča požiadala prezidenta Alexandra Lukašenka o milosť. V pondelok to uviedli bieloruské štátne médiá, informovala agentúra AFP. Bieloruský súd v máji Sofju Sapegovú odsúdil na šesť rokov väzenia za "podnecovanie sociálnej nenávisti".Správa o žiadosti o milosť sa objavila po tom, ako Lukašenko cez víkend rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Sapegová má ruské občianstvo. Lukašenko začiatkom júna povedal, že môže žene udeliť milosť.povedal autoritársky prezident.Sapegová bola zadržaná koncom mája 2021 spolu s Pratasevičom po vynútenom presmerovaní a pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku – údajne pre vyhrážky o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Let pôvodne smeroval z Atén do Vilniusu.Po zatknutí sa Pratasevič a Sapegová objavili na videách, kde sa priznávali k svojim údajným činom. Podľa ich priaznivcov však boli videá nahrané pod nátlakom, čo je podľa nich bežnou taktikou miestneho režimu voči kritikom.Nedávno sa dokonca objavili správy o tom, že Pratasevič sa so Sapegovou rozišiel a oženil sa s inou ženou. Niektorí pozorovatelia sa však domnievajú, že správa o sobáši je súčasťou snahy bieloruského režimu o zdiskreditovanie novinárovej povesti.