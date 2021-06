Sapegovej matka zverejnila obsah listov od dcéry väznenej v Bielorusku

Moskva 9. júna (TASR) - Matka ruskej občianky Sofie Sapegovej, zadržiavanej v Minsku, zverejnila časť obsahu prvých listov, ktoré jej dcéra poslala z vyšetrovacej väzby. Ako v stredu informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, ruský konzul navštívil dievčinu vo väzbe zatiaľ iba raz.



Oba listy, ktoré zverejnila ruská služba BBC, boli napísané Sofiinej matke týždeň po vynútenom pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, ktorým sa Sofia a jej priateľ, bývalý šéfredaktor spravodajského webu Nexta Raman Pratasevič, 23. mája vracali z Atén do Vilniusu.



Dievča v listoch matke píše, že sa bojí len toho, čo všetko zamešká v škole, kde mala krátko po návrate z Atén obhajovať dizertačnú prácu.



Veľa času vo vyšetrovacej väznici Sapegová trávi čítaním a píše si aj denník, na čo predtým nemala dosť času. Píše, že už dva týždne sa nevidela v zrkadle, a keďže nemá hodinky, riadi sa zvonením kostolných zvonov.



V listoch ubezpečuje matku, že nestráca optimizmus a priznáva, že zvýšená pozornosť, ktorú venujú jej osobe, jej dokonca istým spôsobom lichotí.



Sapegovej matka Anna Dudičová pre spravodajský portál Novaja gazeta povedala, že ruský konzul jej dcéru za dva týždne navštívil iba raz. Ruské ministerstvo zahraničných vecí pritom uviedlo, že konzulát v Minsku dostal povolenie na opakované návštevy. Prístup právnika k Sapegovej je podľa jej matky tiež obmedzený.



Podľa BBC je Sapegová podozrivá z organizovania nepokojov, narušovania verejného poriadku a podnecovania sociálnej nenávisti. Bieloruská štátna televízia krátko po jej zadržaní odvysielala zábery, na ktorých Ruska Sapegová priznáva, že bola moderátorkou webu, ktorý zverejňoval osobné údaje príslušníkov a úradníkov bieloruských bezpečnostných zložiek. Aktivisti bieloruskej opozície však toto jej priznanie spochybnili a označili za vynútené.



Sapegová bola po svojom zadržaní vzatá do väzby, a to predbežne na dva mesiace.



Vo väzbe je aj Pratasevič. Minulý týždeň v rozhovore pre bieloruskú štátnu televíznu stanicu ANT uviedol, že priznáva svoju vinu. Novaja gazeta pripomenula, že televízny rozhovor s Pratasevičom vznikol v televíznom štúdiu, hoci je vo väzbe. V záberoch na konci nahrávky bolo na jeho zápästiach vidno modriny.