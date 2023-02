SÄPO: Rusko je pre Švédsko najväčšou hrozbou

Štokholm 22. februára (TASR) - Rusko predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť Švédska a koná stále agresívnejšie, uviedla v stredu Švédska bezpečnostná služba (SÄPO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Rusko je v súčasnosti jedinou veľkou hrozbou... Konanie tohto režimu je nepredvídateľné a prikláňa sa k podstupovaniu rizík," uviedla SÄPO.



Dodáva, že vojna na Ukrajine zmenila drasticky bezpečnostnú situáciu a Rusko teraz predstavuje vojenskú hrozbu v bezprostrednom okolí Švédska i hrozbu pre jeho vnútornú bezpečnosť.



"Rusko považuje Švédsko za súčasť Európy, NATO a kolektívneho Západu, a to len zvyšuje hrozbu pre Švédsko," uviedol pre novinárov šéf kontrašpionážneho oddelenia SÄPO Daniel Stenling.



Švédsko a Fínsko požiadali vlani v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu o prijatie do Severoatlantickej aliancie.



Okrem Ruska sú ďalšími hrozbami pre Švédsko Čína a Irán, pričom SÄPO poukázalo na to, že spolupracujú s Moskvou. "Zahraničné mocnosti míňajú rozsiahle prostriedky na to, aby protizákonným spôsobom nadobudli vo Švédsku pokročilé technológie," uvádza SÄPO.