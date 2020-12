Exprezidenta Bozizého obvinila vláda z pokusu o prevrat

Bangui 19. decembra (TASR) - Bývalého prezidenta Stredoafrickej republiky (SAR) Francoisa Bozizého obvinila v sobotu tamojšia vláda z pokusu o prevrat po tom, ako povstalecké milície lojálne Bozizému podnikli útoky v západnej časti krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia vlády sa Bozizé (74) v súčasnosti nachádza neďaleko mesta Bossembele, zhruba 150 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Bangui, smerom ku ktorému má v pláne so svojimi mužmi postupovať.



"Je zrejmé, že sa pokúšajú o štátny prevrat, čo vláda odsudzuje," uvádza sa v vyhlásení. To prišlo len niekoľko hodín po tom, čo hlavné povstalecké skupiny v krajine vyhlásili, že pred nastávajúcimi parlamentnými a prezidentskými voľbami spoja proti vláde svoje sily. Voľby sa majú konať 27. decembra.



Kresťanské milície Antibalaka bojujú proti prevažne moslimskej ozbrojenej skupine Séléka, ktorá v roku 2013 zbavila Bozizého moci.



Boje medzi oboma stranami a početné masakre, ktoré spáchali, uvrhli SAR, jednu z najchudobnejších krajín Afriky, do tretej občianskej vojny v jej histórii.



Podľa OSN, ktorá obviňovala obe strany z vojnových zločinov, zomrelo v rokoch 2013-15 od 3000 do 6000 ľudí, väčšinou civilistov.