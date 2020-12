Mesto Bambari obsadili jednotky OSN, ktoré stadiaľ vyhnali povstalcov

Bangui 23. decembra (TASR) - Štvrté najväčšie mesto v Stredoafrickej republike (SAR) Bambari obsadili v stredu jednotky mierovej misie OSN v SAR (MINUSCA) a vládne sily. Stalo sa tak po tom, ako ho v utorok zabrali povstalci, píše agentúra AFP.



Podľa hovorcu misie MINUSCA sa už do mesta začínajú vracať civilisti. Ozbrojených vzbúrencov jednotky OSN vytlačili mimo mesta.



Vláda SAR v sobotu obvinila bývalého prezidenta krajiny Francoisa Bozizého z pokusu o prevrat, čo však exprezident odmietol.



Opozičné zoskupenie Koalícia demokratickej opozície (COD-2020), ktoré donedávna viedol práve Bozizé, v nedeľu vyzvalo na odloženie parlamentných a prezidentských volieb, ktoré sa v krajine majú konať 27. decembra.



Hlavné povstalecké skupiny - vrátane vzbúreneckých oddielov s Bozizého podporou - v sobotu vyhlásili, že pred nastávajúcimi voľbami spoja proti vláde svoje sily.



V pondelok vláda SAR uviedla, že Rusko spolu s Rwandou vyslalo stovky vojakov do krajiny po tom, čo sa tam tri povstalecké skupiny spojili a cez víkend začali postupovať smerom k hlavnému mestu Bangui. Ich postup bol zastavený - na niektorých miestach potlačený - a situácia je "pod kontrolou", uviedol v nedeľu večer hovorca mierovej misie OSN v SAR (MINUSCA) Vladimir Monteiro.



Rusko v utorok potvrdilo, že vyslalo do SAR na žiadosť tamojšej vlády 300 vojenských inštruktorov.