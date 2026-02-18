< sekcia Zahraničie
Sara Duterteová oznámila kandidatúru na prezidentku v roku 2028
Začiatkom tohto mesiaca bola proti viceprezidentke podaná ďalšia ústavná žaloba, tretia za jediný týždeň.
Autor TASR
Manila 18. februára (TASR) - Filipínska viceprezidentka Sara Duterteová v stredu oznámila svoju kandidatúru na prezidentku v nadchádzajúcich voľbách v roku 2028. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ponúkam svoj život, svoju silu a svoju budúcnosť v službe nášmu národu. Volám sa Sara Duterteová a budem kandidovať na prezidentku Filipín,“ vyhlásila dcéra bývalého prezidenta Rodriga Duterteho.
Na viceprezidentku minulý rok podali ústavnú žalobu (impeachment) pre podozrenia z korupcie, plánovania atentátu na súčasného prezidenta Ferdinanda Marcosa či podnecovania k prevratu. Najvyšší súd žalobu zamietol.
Začiatkom tohto mesiaca bola proti viceprezidentke podaná ďalšia ústavná žaloba, tretia za jediný týždeň. V prípade uznania viny by Duterteovej bola zakázaná politická činnosť a nemohla by kandidovať v prezidentských voľbách.
„Ponúkam svoj život, svoju silu a svoju budúcnosť v službe nášmu národu. Volám sa Sara Duterteová a budem kandidovať na prezidentku Filipín,“ vyhlásila dcéra bývalého prezidenta Rodriga Duterteho.
Na viceprezidentku minulý rok podali ústavnú žalobu (impeachment) pre podozrenia z korupcie, plánovania atentátu na súčasného prezidenta Ferdinanda Marcosa či podnecovania k prevratu. Najvyšší súd žalobu zamietol.
Začiatkom tohto mesiaca bola proti viceprezidentke podaná ďalšia ústavná žaloba, tretia za jediný týždeň. V prípade uznania viny by Duterteovej bola zakázaná politická činnosť a nemohla by kandidovať v prezidentských voľbách.