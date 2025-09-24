< sekcia Zahraničie
Šara: Izraelské útoky na Sýriu by mohli vyvolať nové konflikty
Šara vyhlásil, že Sýria sa vracia do medzinárodného spoločenstva po šiestich desaťročiach diktatúry, ktorá zabila jeden milión ľudí a mučila státisíce ďalších.
Autor TASR
New York 24. septembra (TASR) - Ahmad Šara v stredu ako prvý sýrsky prezident od roku 1967 vystúpil na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) počas 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. V prejave prisľúbil, že po občianskej vojne, ktorá Sýriu sužovala takmer 14 rokov, sa budú všetci za svoje činy zodpovedať. Varoval tiež, že izraelské útoky na jeho krajinu môžu vyvolať nový konflikt, informuje TASR podľa agentúr AFP, Reuters a AP.
Šara vyhlásil, že Sýria sa vracia do medzinárodného spoločenstva po šiestich desaťročiach diktatúry, ktorá zabila jeden milión ľudí a mučila státisíce ďalších. „Sýria si opäť získava svoje oprávnené miesto medzi národmi sveta,“ uviedol.
Povstalecké islamistické sily sýrskeho prezidenta len v decembri minulého roka zvrhli dlhoročného diktátora Bašára Asada. „Zaručujem, že postavím pred súd a vyvodím zodpovednosť voči všetkým, ktorí sú zodpovední za toto krviprelievanie,“ povedal Šara.
„V tejto súvislosti izraelské útoky a údery na moju krajinu pokračujú, čo je v rozpore s medzinárodnou podporou Sýrie a vytvára hrozbu nových kríz,“ pokračoval prezident.
Reuters pripomína, že Izrael a Sýria sú dlhoročnými nepriateľmi a pretrvávajú medzi nimi územné spory a hlboko zakorenená nedôvera. Izrael nesúhlasí s novou Šarovou vládou a jeho armáda v decembri začala útočiť na sýrske vojenské objekty a do krajiny vyslala aj svoje jednotky.
Šara na pôde OSN v utorok vyjadril obavy, že Izrael zdržuje ďalšie rokovania o bezpečnostnej dohode. Osobitný americký vyslanec Thomas Barrack však uviedol, krajiny sú blízko k uzavretiu „deeskalačnej“ dohody, podľa ktorej by Tel Aviv zastavil útoky a Damask by prestal presúvať ťažkú techniku k izraelským hraniciam. Takáto dohoda by podľa Barracka bola prvým krokom k širšej bezpečnostnej zmluve, o ktorej obe krajiny rokujú.
Šara sa v stredu poďakoval Turecku, Kataru, Saudskej Arábii, ďalším arabským štátom, Európskej únii a Spojeným štátom za podporu.
Sám vyjadril podporu Palestínčanom v Pásme Gazy v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. „Patríme medzi národy, ktoré si najlepšie uvedomujú hrôzy vojny a ničenia. Z tohto dôvodu pevne stojíme za ľuďmi v Gaze,“ vyhlásil sýrsky prezident.
