Šara: Návrh zradiť demilitarizovanú zónu je pre Sýriu nebezpečné
Dauha 6. decembra (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu na fóre v katarskej Dauhe vyhlásil, že požiadavka Izraela zriadiť na juhu Sýrie demilitarizovanú zónu stavia jeho krajinu do nebezpečnej pozície, keďže v tejto oblasti naďalej operujú izraelské sily. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Sýria podľa Šaru naďalej trvá na dodržiavaní dohody o prímerí s Izraelom z roku 1974. Sýrsky prezident zdôraznil, že je v platnosti viac ako 50 rokov a označil ju za pomerne úspešnú. Manipulovanie s touto dohodou a snaha o vytvorenie novej zmluvy, ktorá by zriadila demilitarizovanú zónu by podľa neho bolo pre Sýriu nebezpečné.
Po páde sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka Izrael vyslal svoje sily do nárazníkovej zóny OSN, ktorá oddeľuje Izraelom okupované Golanské výšiny od zvyšku Sýrie. Izrael odvtedy opakovane podniká vpády hlbšie do sýrskeho územia a požaduje zriadenie demilitarizovanej zóny južne od Damasku.
„Sýria je tá, ktorá je vystavená izraelskému útoku... takže kto by mal ako prvý žiadať nárazníkovú zónu a stiahnutie?“ uviedol Šara.
O sprostredkovanie dohody, ktorá by riešila bezpečnostné obavy oboch krajín sa usilujú Spojené štáty. Americký prezident Donald Trump v pondelok Izraelu odkázal, aby sa vyhol destabilizácii Sýrie a jej nového vedenia. Uviedol to po tom, čo izraelské sily koncom novembra zabili najmenej 13 ľudí pri operácii na juhu Sýrie, ktorá bola podľa izraelskej armády zameraná na islamistickú skupinu.
