Šara navštívi v októbri Moskvu, Rusko sľubuje posilnenie spolupráce
Autor TASR
Damask 9. septembra (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara navštívi v októbri Moskvu, oznámil v utorok v Damasku ruský vicepremiér Alexander Novak. Podľa neho ide o „novú kapitolu“ v bilaterálnych vzťahoch po decembrovom zvrhnutí dlhoročného spojenca Moskvy Bašára Asada. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Prikladáme veľký význam nadchádzajúcej návšteve sýrskeho prezidenta v Moskve v októbri, kde sa zúčastní na rusko-arabskom summite,“ poznamenal Novak počas stretnutia so sýrskym ministrom zahraničných vecí Asadom Šajbáním.
Sýrska štátna tlačová agentúra SANA informovala, že rokovania sa budú sústreďovať na oblasti hospodárstva, bezpečnosti, obrany a politiky. Šajbání uviedol, že Sýria a Rusko otvárajú novú stranu vzťahov „na základe vzájomného rešpektu“.
Novak naznačil, že Rusko by mohlo pôsobiť ako sprostredkovateľ v konflikte s Izraelom, ktorý od pádu Asada uskutočnil stovky útokov na Sýriu.
„Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jedinečnú možnosť rokovaní, ktorú má Rusko vďaka udržiavaniu kontaktov s vodcami Izraela a všetkých etnických skupín v Sýrii,“ povedal. Prezradil, že Moskva spolu s partnermi vrátane Kataru diskutuje aj o humanitárnej pomoci a obnove sýrskeho energetického sektora.
Podľa AFP nie je jasné, či nová vláda vedená islamistami dovolí Rusku, aby si na sýrskom území ponechalo vojenské základne. Moskva počas občianskej vojny v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011, letecky útočila na sily bojujúce proti Asadovmu režimu. Rodina Asadovcov vládla v Sýrii viac ako 50 rokov a Kremľu umožnila vybudovať námornú základňu pri pobrežnom meste Tartús a leteckú základňu Humajmím v provincii Lázikíja.