Šara navštívil Aleppo rok po tom, čo ho ovládli povstalci
Aleppo 29. novembra (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu navštívil mesto Aleppo na severe Sýrie. Spoločne so stovkami ľudí si pripomenul prvé výročie obsadenia tohto mesta počas bleskovej ofenzívy vedenej islamistami, ktorí v decembri 2024 zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada a ujali sa moci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Islamisti vedení Šarovou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám, kedysi napojenou na al-Káidu, získali 29. novembra 2024 kontrolu nad Aleppom - druhým najväčším sýrskym mestom, a to len dva dni po začiatku svojej ofenzívy. Následne 8. decembra obsadili aj hlavné mesto Damask, zvrhli Asada, ktorý utiekol do Ruska, a ukončili tak viac ako 50 rokov vlády rodiny Asadovcov.
„Aleppo sa znovuzrodilo a spolu s ním sa znovuzrodila celá Sýria. V takýchto chvíľach sa písala nová história celej Sýrie prostredníctvom Aleppa a jeho hrdého opevnenia,“ povedal v sobotu Šara stovkám ľudí zhromaždeným pred slávnou mestskou pamiatkou. Krátko na to sa podľa AFP objavil na vrchole veže citadely pri obrovskej sýrskej vlajke.
Aleppo bolo v roku 2011 jedným z prvých miest v Sýrii, kde sa konali protesty proti Asadovi. Tie sa jeho vláda snažila potlačiť násilím, čo vyvolalo ozbrojený konflikt. Občianska vojna v Sýrii trvala až do zvrhnutia Asada.
Toto mesto bolo štyri roky rozdelené medzi oblasti lojálne vláde na západe Aleppa, kde žila väčšina obyvateľov, a povstalcov v malej zóne na východe. Asadovu vládu obviňovali zo zhadzovania barelových bômb na oblasti kontrolované povstalcami, zatiaľ čo povstalci vypaľovali rakety na územie pod kontrolou vlády.
Rusko ako spojenec Asadovej vlády v septembri 2015 pomohlo sýrskym vládnym silám obliehať povstaleckú zónu tým, že zablokovalo jej poslednú zásobovaciu trasu. Asadove sily vyhlásili úplnú kontrolu nad Aleppom 22. decembra 2016, keď z východu mesta odišiel posledný konvoj rebelov a civilistov, informuje AFP.
